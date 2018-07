Ministro do Interior alemão tenciona apresentar demissão

Horst Seehofer, ministro do Interior alemão e líder da CSU, partido irmão da CDU de Angela Merkel na Baviera, anunciou numa reunião do seu partido que tenciona apresentar a demissão dos dois cargos. A decisão deixa o Governo alemão numa situação incerta já que, sem Seehofer à frente do partido bávaro, não é certo se a CSU tenciona ou não manter-se na coligação governamental que une CDU, CSU e SPD.

A notícia foi avançada por fontes que estão dentro da reunião da CSU, que ainda decorre, aos media alemães. À revista Der Spiegel, fontes da CSU avançaram que há membros do partido a tentar demover Seehofer da decisão. “Esta é uma decisão que não posso aceitar”, disse Alexander Dobrindt, líder da bancada da CSU, numa declaração que terá sido amplamente aplaudida.

A decisão deste domingo surge depois da CSU e a CDU terem estado reunidas no sábado para avaliar o acordo para as migrações alcançado na cimeira europeia de 28 e 29 de junho. Seehofer e Merkel saíram desse encontro mantendo entendimentos diferentes sobre qual deve ser a política migratória alemã daqui para a frente.

Segundo a Deutsche Welle, o ministro do Interior disse que a reunião “não teve qualquer efeito” no diferendo entre os dois, enquanto a chanceler afirmou que “a soma de tudo o que foi decidido” na cimeira corresponde a medidas tomadas pelo Governo alemão. “Essa é a minha conclusão pessoal. É claro que a CSU terá de decidir se isso é assim para eles.”

No centro da discordância entre Seehofer e Merkel está a política para as migrações que a Alemanha deve adotar. Seehofer tem criticado a política de “portas abertas” instaurada pela chanceler na sequência da crise dos refugiados de 2015 e apresentou um novo projeto que prevê a proibição de entrada no país de requerentes de asilo que já tenham sido registados noutro país europeu. A CSU enfrenta este ano eleições na Baviera, onde o partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha está em crescimento.

