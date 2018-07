“Outra desilusão mundial”. A reação da imprensa espanhola à eliminação do Mundial

“Outra desilusão mundial”. É assim que o jornal desportivo espanhol As reage à derrota da seleção comandada por Fernando Hierro frente à Rússia. A eliminação precoce de Espanha de uma grande competição é a terceira consecutiva: em 2014 ficou pela fase de grupos e em 2016 caiu com a Itália nos oitavos de final. A imprensa espanhola não tem dó e dirige palavras bastante duras à equipa, aos jogadores e principalmente ao guarda-redes David De Gea.

O desportivo Marca pede “a Espanha de antes”, numa alusão aos títulos conquistados num passado recente: Europeus de 2008 e 2012 e Mundial de 2010. O jornal sublinha a desilusão já apontada pelo As e classifica a eliminação como um “fracasso com maiúsculas”. O Mundo Deportivo destaca uma imagem de Iago Aspas, o jogador que falhou a grande penalidade decisiva, a ser consolado por Andrés Iniesta, que realizou este domingo o seu último jogo pela seleção espanhola. O El País opta por uma fotografia de Sergio Ramos, que esteve envolvido no lance que deu o golo espanhol e que cometeu a grande penalidade que originou o empate russo, em lágrimas.

O El Mundo abre com uma fotografia do médio Koke a tapar a cara com a camisola e a frase “Espanha perde na roleta russa”. Também o El Español dá destaque à eliminação da seleção espanhola, com a mesma imagem da consolação de Iniesta a Aspas, e apelida a grande penalidade cometida por Sergio Ramos como um “penálti infantil”.

Percorra a fotogaleria para ver as reações da imprensa espanhola à eliminação nos oitavos de final do Mundial.

Continuar a ler