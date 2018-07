Sousa Cintra pede campeonato a Peseiro: “Desta vez não pode falhar, ó José Peseiro”

Na sua apresentação como treinador do Sporting, José Peseiro disse que é “importante” criar um “clima de serenidade, estabilidade e confiança” no clube de Alvalade, depois de ter atravessado “momentos conturbados”.

O novo técnico do Sporting disse que “é importante neste momento analisar, avaliar, organizar e planear para retomar o equilíbrio” da equipa de futebol leonina.

Aos sócios, pediu alguma paciência, descrevendo-os como “exigentes mas também tolerantes e compreensivos”. Por isso, deixou o aviso: “Não vamos fazer nada à pressa, vamos fazer isto com ponderação, mesmo que demore algum tempo. Apelo a todos os sócios que não estejam todos os dias à espera de contratações do Sporting ou novidades do Sporting, porque estamos, é verdade, atrasados. Mas não estamos desesperados, nunca”.

Assumindo que, tendo em conta as rescisões de vários jogadores do clube — como Gelson Martins, Bas Dost e William Carvalho, casos que José Peseiro não individualizou —, não sabe com que planter vai começar a época, referiu ainda assim que “não é hora de lamentos, é hora de trabalho”. “Não nos podemos amedrontar ou ter aqui uma base de lamento e de desculpabilização seja de quem for”, disse.

O treinador ribatejano começou por falar da sua primeira passagem pelo Sporting, depois de ter orientado a equipa de futebol entre 2004 e 2007. Nesses anos, ficou em segundo e terceiro lugar, além de ter ficado em segundo lugar na Taça UEFA. “Aqui estamos, com a mesma coragem, a mesma vontade, a mesma motivação, sabendo da dimensão deste clube”, disse. Porém, acrescentou, desta vez há também “mais experiência”.

Sousa Cintra quis treinador português

Na mesma conferência de imprensa, o presidente da SAD leonina, Sousa Cintra, prometeu “reforços de qualidade” e pediu o título de campeão já para este ano ao novo técnico do Sporting.

Aludindo à passagem de José Peseiro pelo Sporting há uma década, o presidente da SAD do clube, Sousa Cintra, sublinhou que, tal como naquela altura, o objetivo continua a ser ganhar o campeonato nacional. “Quando ele veio para cá há 14 anos ele pensava isso, quase que foi, mas desta vez não pode falhar, ó José Peseiro. Temos de lutar para que isso aconteça”, disse.

Sousa Cintra disse mesmo que José Peseiro é o “treinador certo para o Sporting” e defendeu o legado do técnico ribatejano. “Quem é que fez melhor no Sporting, fora aqueles que foram campeões? Está aqui à minha beira. Leva o Sporting à final da Taça UEFA, perde um campeonato num último jogo. Então não foi um trabalho bom em pouco tempo que esteve aqui?”, perguntou.

Sousa Cintra assumiu a escolha de José Peseiro (“foi uma escolha minha”, disse) e referiu a importância de contratar um treinador português e experiente. “O treinador do Sporting tinha de ser bem escolhido devido à situação em que o clube se encontra”, disse. “Tinha de ser alguém que conhecesse bem o clube, que conhecesse bem o futebol português, que conhecesse os jogadores e que tenha experiência.”

“Nesta fase do Sporting, o Sporting precisa de uma pessoa tranquila”, garantiu Sousa Cintra.

