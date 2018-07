Suspeitas de fogo posto em incêndios no norte de Inglaterra

Os fogos que afetam as regiões de Lancashire e Grande Manchester e que duram há uma semana terão começado por fogo posto. Essa é a conclusão dos bombeiros que têm estado a combater os incêndios, divulgada este domingo aos jornalistas.

Quando se têm fogos a deflagrar num prado em dois locais diferentes é bastante óbvio que tal aconteceu de forma deliberada”, declarou o responsável pela comunicação dos Serviços de Fogo e Salvamento de Lancashire ao jornal Telegraph.

Um homem de 22 anos já tinha sido detido na sexta-feira passada, por suspeitas de ter ateado o fogo da zona de Winter Hill. No entanto, como explica o The Guardian, há agora outras suspeitas de fogo posto relativamente ao um foco de incêndio perto de Healey Nab, de onde um grupo de jovens foi avistado a fugir.

My good friend has sent me some pictures of the continuing moorland incident in Lancashire. This is the fire on top of winter hill. #jointagency #fireservice #moorlandfires pic.twitter.com/MdMPCWDuuH — Tony (@Tonka054t) July 1, 2018

Os fogos no norte de Inglaterra lavram desde a noite de domingo passado (24 de junho). A situação intensificou-se este sábado, quando os ventos levaram à junção de dois focos de incêndio. Atualmente há cerca de 200 bombeiros no terreno, espalhados por sete zonas diferentes, bem como cerca de 100 soldados que foram enviados na quinta-feira para ajudar a combater as chamas.

Estes incêndios têm coberto a região de fumo e cinzas, razão pela qual as autoridades têm pedido aos habitantes para que não abram janelas. A BBC recorda que a polícia também tem alertado para que não se aproximem das zonas de prado onde o fogo lavra, depois de um homem ter necessitado de assistência médica por causa do fumo, ao ter-se aproximado. Há ainda alertas relativamente ao uso de drones, que tem dificultado as operações de combate ao fogo.

Please can you help us? If you have a drone, please DO NOT fly it over Winter Hill. There are helicopters flying in the area to extinguish the fire and the drones are putting firefighters and pilot’s lives at risk. — Lancashire Fire (@LancashireFRS) July 1, 2018

O combate a estes incêndios tem sido dificultado pelo tipo de terreno. “O combate ao fogo numa zona de prado é muito exigente — os bombeiros estão a lidar com um terreno ondulante, diferentes tipos de vegetação, mas também a logística de colocar recursos no prado, o que nos coloca muitos desafios”, declarou o bombeiro Dave Russell à BBC.

A situação agrava-se pelo facto de as previsões meteorológicas darem tempo seco para os próximos dias. “A tendência é de tempo seco e muito quente, o que não é ideal”, afirmou Helen Roberts, do Instituto de Meteorologia. “Não há previsões de chuva durante toda a semana.”

O Reino Unido está atualmente a ser atingido por uma onda de calor que ameaça bater recordes, com temperaturas acima dos 30 graus.

Incredible image of the moorland fire at #WinterHill 29 fire engines in attendance at the scene. I know there’s none in the forecast but we could really do with some rain to help these guys out. pic.twitter.com/jeaT9lJIkx — Paul. (@Paul_22212) July 1, 2018

