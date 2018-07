“Teremos sempre Paris”. O que diz a imprensa sobre o adeus da seleção ao Mundial

A imprensa portuguesa acordou com Cristiano Ronaldo cabisbaixo na despedida da seleção nacional do Campeonato do Mundo da FIFA. As capas dos jornais falam do fim de um sonho depois de Portugal ter sido empurrado para fora do Mundial 2018, após uma derrota por 2-1 frente a Cavani. Outra imagem que está a marcar o dia é a do capitão da seleção nacional a ajudar Cavani, o uruguaio que marcou os dois golos da vitória latino-americana, a sair de campo depois de o atacante do Paris Saint-Germain se ter magoado durante a partida. O momento está a servir de ilustração para um dos atos de fairplay mais mediáticos do Mundial na Rússia.

Enquanto os jornais portugueses falam de um regresso às vitórias morais e recordam que a seleção ainda mantém o título de campeão europeu conquistado em Paris, a imprensa estrangeira prefere outro ângulo. Os jornais espanhóis e italianos — os ingleses não puxaram o assunto Mundial para as capas — realçam a saída dos dois melhores futebolistas do mundo no mesmo dia: se Cristiano Ronaldo regressa a casa derrubado pelos uruguaios, também a Argentina de Messi foi enviada para casa ao perder por 4-3 com a França. Esse é o tema que preenche todas as capas dos jornais argentinos este domingo.

O desfecho do primeiro dia dos oitavos de final do campeonato mundial de futebol coloca França e Uruguai frente a frente para os quartos de final. Este domingo, a Espanha e a Rússia e mais tarde a Croácia e a Dinamarca vão voltar a entrar em campo para ver quem conquista as mesmas proezas que França e Uruguai.

