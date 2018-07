México vira à esquerda com vitória de Lopez Obrador nas Presidenciais

O candidato Andrés Manuel Lopez Obrador alcançou este domingo uma vitória folgada nas eleições presidenciais no México, segundo sondagens realizadas à boca das urnas e que lhe dão mais de 40% dos votos.

José António Meade, candidato à Presidência do México pelo Partido Revolucionário Institucional, atualmente no poder, já reconheceu publicamente a derrota e desejou “o maior dos sucesso” a Lopez Obrador, que deverá garantir a primeira vitória histórica da esquerda naquele país.

Três institutos de sondagem projetam uma vitória de Andrés Manuel Lopez Obrador com mais de 40% dos votos. O diário El Financiero dá a Obrador 49% dos votos, contra 27% do jovem conservador Ricardo Anaya e 18% de José Antonio Meade.

Todas as assembleias de voto encerraram no México numas eleições em que foram chamados às urnas cerca de 89 milhões de cidadãos para eleger o Presidente do país e outros 3.400 cargos públicos, entre eles governadores de oito estados e o chefe de Governo da capital do país. Os primeiros dados oficiais serão conhecidos pelas 23:00 no México (5:00 em Lisboa), a partir de uma amostra de 7.700 Assembleias de voto, através do Instituto Nacional Eleitoral.

Esta campanha eleitoral foi definida por vários especialistas como “a mais violenta” da história do país, e de acordo com o gabinete de estudos Etellekt, pelo menos 145 políticos ou ativistas envolvidos foram assassinados no México, incluindo 48 candidatos ou pré-candidatos. Ao longo do dia da votação foram registados quatro assassinatos.

Continuar a ler