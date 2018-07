A transferência do ano na NBA. LeBron James troca os Cleveland Cavaliers pelos Los Angeles Lakers

É a transferência do ano na NBA, a liga norte-americana de basquetebol. A supeestrela e mais valioso jogador da competição, LeBron James, acaba de trocar os Cleveland Cavaliers pelos Los Angeles Lakers. O negócio é de 154 milhões por um contrato de quatro anos.

Quatro vezes melhor jogador da NBA, três vezes melhor jogador das finais, 14 vezes All Star da competição, e duas vezes medalha de ouro olímpico pelos EUA, Lebron aceitou transferir-se do Ohio para a Califórnia, naquela que é a mudança mais surpreendente da NBA.

LeBron James começou nos Cavaliers em 20o3 e manteve-se na equipa até 2010, altura em que se tranferiu para os Miami Heat, onde esteve quatro anos, até 2104, quando voltou a Cleveland.

LeBron James nasceu em Akron, no Ohio, a 30 de dezembro de 84. Tem 33 anos. Com 2,03 m de altura e 113,4 kg de peso, É considerado como o jogador com o melhor o físico entre todos os desportos por alguns analistas desportivos. A sua versatilidade permite que tenha capacidade de jogar em todas as posições. Com médias na carreira de 27,2 pontos por jogo, 7,2 recuperações, 6,9 assistências e 1,7 roubos de bola por jogo, é considerado um dos jogadores mais versáteis da NBA, e é comparado a Magic Johnson e Michael Jordan.

Continuar a ler