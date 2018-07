AssociaÃ§Ãµes Juvenis tÃªm 54 presidentes com mais de 60 anos. Governo quer mudar panorama

A lei define que as associações juvenis, para serem consideradas como tal, devem ter 75% dos sócios com menos de 30 anos. No entanto, na liderança dessas associações o panorama é diferente: 54 presidentes têm mais de 60 anos, avançou o jornal Público. O mais velho tem 86 anos.

Os dados são fornecidos pelo presidente do Conselho Nacional de Juventude (CNJ), que é também o presidente da Comissão de Acompanhamento do Registo Nacional do Associativismo (RNAJ), onde se incluem associações com estas características. Os números indicam que 28,4% dos líderes das associações tem mais de 41 anos e quase metade (49,3%) dos presidentes das associações está acima da idade que a lei considera que um cidadão é jovem.

Para inverter a situação, o Governo pretende criar uma nova lei que terá implicações na forma são divididos os mais de 3 milhões de euros por ano em apoios do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Trata-se de uma proposta que obriga as associações juvenis a terem um presidente com 30 anos ou menos.

Apesar de várias associações concordarem com a proposta, segundo o jornal, há quem considere que esta só é possível “nas condições ideais”. É o caso de Tiago Rego, 29 anos, presidente da Federação Nacional de Associações Juvenis (FNAJ), que diz haver uma “ingerência” do poder político na democracia interna das associações, pois são os mais jovens que têm votado em pessoas mais velhas para dirigir as instituições. Já os dirigentes mais velhos concordam com a proposta de lei do Governo, mas pede para que haja um período transitório para que as associações não percam os apoios de um momento para o outro.

Outra conclusão que os dados permitem chegar é a dificuldade na renovação das associações juvenis, tendo em conta que mais de metade das associações teve apenas um presidente desde o seu registo, que passou a ser obrigatório em 2007. Nos últimos 12 anos, as instituições tiveram em média menos de dois presidentes. 69% são homens.

Em relação ao número de associados, 86% tem menos de 30 anos, estando de acordo com a lei. No final de 2017 estavam registadas 1395 associações no RNAJ, sendo que cerca de 1000 tem recebido apoios regulares do Estado, ao abrigo do estatuto de associação jovem.

