Ciclismo. Chavanel vai bater recorde de participações no Tour

O francês Sylvain Chavanel vai bater o recorde de participações na Volta a França em bicicleta, após a equipa Direct Energie ter confirmado a sua 18.ª presença na prova que vai ser disputada entre sábado e 29 de julho.

O francês, de 39 anos, participa no Tour de France ininterruptamente desde 2001, e vai passar a somar mais uma do que o norte-americano George Hincapie, do que o australiano Stuart O’Grady e do que o alemão Jens Voigt.

Chavanel tem como melhor resultado o 18.º lugar na edição de 2009 da ‘Grande Boucle’, corrida na qual conquistou três etapas, uma em 2008 e duas em 2010, quando chegou a vestir a camisola amarela.

