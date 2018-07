Cientistas captam a primeira imagem do nascimento de um planeta

Uma equipa internacional do Instituto de Astronomia Max Planck captou pela primeira vez uma imagem direta de um planeta no momento de formação.

O planeta PDS 70b é um planeta gigante de gás com tamanho superior a Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Encontra-se a cerca de três milhares de milhões de quilómetros da estrela central (PDS 70), aproximadamente a mesma distância que separa Urano do Sol, e terá uma temperatura de 1000ºC, tornando-o duas vezes mais quente do que Vénus, o planeta que apresenta maior temperatura média no sistema solar (cerca de 462ºC).

Os cientistas conseguiram ainda captar uma imagem do espetro do planeta. Esta observação permitiu concluir que a atmosfera do PDS 70b é nublada.

Na imagem é possível observar o planeta a atravessar o gás e a poeira que envolvem a estrela jovem PDS 70, visível como um círculo preto. A captura desta imagem foi possível através da aplicação de um filtro (SPHERE) ao telescópio VLT, o que permitiu bloquear a luminosidade intensa da estrela, de modo a observar o planeta.

“Estes discos em torno de estrelas jovens são os locais de nascimento dos planetas, mas até agora apenas um punhado de observações detetou sinais de planetas bebés neles”, explicou Miriam Kepler que chefiou a equipa de cientistas que fez a descoberta. A originalidade da descoberta da equipa de Kepler reside no facto de esta ser a primeira imagem captada diretamente em vez de por processos indiretos.

“Os resultados do Kepler dão-nos uma nova janela para as complexas e mal compreendidas fases iniciais da evolução planetária”, comentou André Müller, líder da segunda equipa que está a investigar este planeta, no artigo do European Southern Observatory.

