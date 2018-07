Encontradas com vida as 12 crianças desaparecidas em gruta na Tailândia

Os 12 rapazes de uma equipa de futebol tailandesa foram encontrados vivos depois de nove dias perdidos numa gruta em Chiang Rai, na Tailândia. Os rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, tinham ido visitar as grutas de Tham Luang.

As equipas de salvamento acreditavam que os rapazes e o seu treinador encontrassem uma câmara dentro da gruta que estivesse a salvo das inundações. A lama e a subida dos níveis da água dificultaram o uso de mergulhadores nas operações de resgate.

O grupo foi resgatado por um grupo especial de mergulhadores da marinha tailandesa. A equipa de resgate concentrou-se esta segunda-feira em estabelecer uma linha de corda e colocar tanques de oxigénio ao longo de uma estreita passagem que os levava à câmara onde os rapazes se encontravam.

A situação em que se encontravam gerou uma onda de apoio e mobilizou todo o país.

Chiang Rai governor says all 13 missing in Thai cave have been found. He says they are safe.

— Jonathan Head (@pakhead) July 2, 2018