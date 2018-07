Estados Unidos dizem ter impedido atentado previsto para 4 de julho

A polícia federal norte-americana anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, próximo da rede extremista Al-Qaeda, suspeito de planear um atentado em Cleveland na próxima quarta-feira, dia da festa nacional dos Estados Unidos.

Demetrius Nathaniel Pitts, também chamado Abdur Raheem Rafeeq, declarou a um agente infiltrado do FBI que pretendia matar militares e as suas famílias com um veículo armadilhado na baixa da cidade do Estado de Ohio. O ataque teria como alvo a multidão que é esperada para assistir à parada comemorativa do 4 de julho e ao espetáculo de fogo de artifício. Segundo o USA Today, o suspeito planeava também enviar carros telecomandados armadilhados com explosivos aos filhos de militares.

Pitts terá revelado os planos ao agente infiltrado durante uma reunião no domingo, na qual admitiu também a intenção de concretizar um segundo ataque na cidade de Filadélfia, onde tinha residido anteriormente.

O suspeito está a aguardar julgamento e será acusado de tentativa de fornecer apoio material a uma organização de terrorismo estrangeira, crime cuja pena pode ir até 20 anos de prisão.

Demetrius estava a ser monitorizado pelas autoridades desde 2017, por ter publicado mensagens que incitavam à violência e a atos terroristas em apoio a al-Qaeda.

