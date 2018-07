Família de 11 pessoas encontrada morta na Índia, dez delas por enforcamento

No chão estava a matriarca da família, uma mulher de 70 anos, enquanto os restantes dez familiares estavam pendurados no tecto, enforcados. A macabra descoberta foi feita na manhã de domingo numa loja em Nova Deli, na capital da Índia, por um cliente que ali se deslocara para comprar leite, e está agora a ser investigada pela polícia.

Segundo a BBC, a testemunha descreveu que, quando chegou, as portas da loja estavam todas abertas e a maior parte das vítimas tinha sido amordaçada e tinha as mãos presas atrás das costas. “Quando entrei na loja, todas as portas estavam abertas e os corpos de todas as pessoas estavam pendurados no teto com as mãos amarradas “, disse Gurcharan Singh à BBC indiana.

A polícia avançou que o caso está a ser investigado, mas que as autópsias serão fundamentais para algumas conclusões. Mais disse que o caso poderá estar relacionado com “práticas míticas e espirituais”, uma vez que foram encontrados alguns escritos no local.

Entre os mortos estão dois irmãos, as mulheres e os filhos. A idosa seria mãe deles. No local estava também o cão da família, encontrado com vida. O The Guardian refere que que os mortos são matriarca da família, Narayan Devi, de 77 anos, que foi encontrada no chão com uma corda à volta do pescoço. Pendurados estavam os dois filhos dela, Bhupi de 46 anos e Lalit de 42, com as mulheres e os filhos, e a filha Partibha de 60 e a sua filha, Priyanka, que tinha casado há apenas duas semanas.

A família vivia ali há mais de 30 anos e aparentava ser uma família “feliz”.

