Froome foi absolvido do caso de doping e poderá fazer a Volta a França

O ciclista que venceu quatro das últimas cinco edições da Volta a França e que, em 2017, foi apanhado com uma concentração anormal de salbutamol no sangue foi absolvido das suspeitas de doping que podiam impedi-lo de participar naquele evento, que começa no próximo sábado. A decisão é da União de Ciclista Internacional (UCI) e foi comunicada esta manhã de segunda-feira.

O jornal francês Le Monde tinha avançado na manhã de domingo que por Chris Froome ter tido um teste de doping positivo na Volta a Espanha, os organizadores da Volta a França ponderavam impedir o ciclista britânico de correr nesta edição. Para proteger a imagem da prova, a Amaury Sport Organisation (ASO) queria que a equipa do ciclista, a Sky, não o integrasse na prova que começa já este sábado.

Estamos confiantes que o Chris vai disputar a volta a França, porque sabemos que ele nada fez de mal”, reagiu um porta-voz da Sky ao jornal francês.

A ASO alegava que o regulamento da competição estipula que o organizador “se reserva expressamente” a facultar ou recusar a participação de membros que possam por em causa a imagem da prova. Mas a equipa Sky recorreu desse argumento para o Comité Nacional Olímpico do Desporto francês e a decisão deverá ser conhecida terça-feira. No entanto, a UCI decidiu antes emitir um comunicado onde dá conta que o caso de Froome foi analisado e que acabou encerrado com o desportista ilibado.

De acordo com o comunicado da UCI desta manhã de segunda-feira, o ciclista britânico foi notificado a 7 de setembro de 2017 do resultado da análise que tinha feito aquando a Volta a Espanha: tinha uma concentração excessiva de salbutamol no sangue, em quantidades não permitidas pela Agência Mundial Antidoping. O ciclista veio justificar o uso de um broncodilatador com salbutamol por recomendação médica, porque naquela prova o seu problema de asma agravou. Um argumento que comprovou.

Depois de pedir um parecer à Agência Mundial Antidoping, a UCI acabou por arquivar o caso, já a 28 de junho último, concluindo pelo uso não irregular do broncodilatador.

“A UCI compreende que esta decisão será alvo de muita discussão, mas deseja tranquilizar todos os envolvidos que esta se baseia e opiniões de especialista, conselho da Agência Mundial Antidoping e uma avaliação completa dos factos do caso. A UCI espera que o mundo do ciclismo se concentre e aproveite as próximas corridas previstas”, refere a UCI no comunicado na sua página de internet.

