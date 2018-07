Misturar, combinar e adaptar: eis a beleza personalizada

Há uns anos — muitos anos — Oprah Winfrey disse no seu programa de televisão algo que, na altura, me fez deixar de viver obcecada com os tamanhos das calças. Porque razão haveremos de nos vestir conforme um padrão standard de sete ou oito tamanhos como se todos os corpos do mundo coubessem nestes tamanhos pré-definidos que alguém algures no planeta da moda criou? Dizia ela à sua audiência de mulheres que acenava com todo o vigor – e eu em casa a fazer o mesmo – que a lógica seria comprar o tamanho onde nos sentíssemos mais confortáveis e mandar então adaptar ao nosso próprio corpo. Isto porque, para a mulher comum, comprar umas calças de ganga, por exemplo, é um desafio quase de tetris de encaixar aqui e ali ou apertar na cintura para que no rabo fique bem.

Onde é que quero chegar com isto? Já tardava que a beleza também começasse a pensar como a “queen O“. Porque razão temos de usar fórmulas pré-estabelecidas como se todas as peles fossem iguais? Ou tratamentos capilares como se todos os cabelos sofressem dos mesmos males?

Talvez tudo tenha começado com a tendência do multimasking (misturar várias máscaras nas zonas certas exatamente para se conseguir um tratamento de pele personalizado) mas a verdade é que, hoje, a personalização da beleza está na ordem do dia e as marcas estão a apostar cada vez mais em soluções quase one to one ou, pelo menos, que permitam criar combinações que se adaptem melhor a cada consumidor. Mostramos algumas que já pode experimentar.

O multimasking no cabelo

Foi a pensar no fenómeno do multimasking que a gigante da beleza capilar natural Davines criou o “The Circle Chronicles” — um tratamento personalizado para os cabelos que combina diferentes máscaras nas três principais áreas do cabelo: o couro cabeludo, o comprimento e as pontas. Exatamente porque também o nosso cabelo tem vida própria… Provavelmente está familiarizada com o fenómeno de ter a raiz oleosa mas as pontas secas, certo?

A nova linha de máscaras está formulada para acompanhar o ritmo e as necessidades imediatas de cada cliente tanto no salão como em casa. Assim, com as cinco máscaras é possível fazer várias combinações de acordo com aquilo que mais precisa. A conhecer:

A máscara The Quick Fix dá hidratação express para quando estamos com pressa; A máscara The Spotlight dá brilho extraordinário; A máscara The Renaissance proporciona reparação extrema para cabelos sem esperança; A máscara The Wake-Up dá energia e volume depois de momentos de stress; E a máscara The Purity faz uma desintoxicação profunda contra a poluição.

Depois é só combinar a gosto, tal e qual uma receita de culinária. Está a precisar de uma sessão de relaxamento que revitalize o cabelo e o couro cabeludo e dê brilho depois de um dia de trabalho cansativo? Misture a 4 no couro cabeludo e no comprimento com a 2 nas pontas. O seu cabelo está estragado e precisa de lhe dar uma nova vida e restaurar o brilho, a energia e a hidratação? Pode misturar a 4 no couro cabeludo, a 3 no comprimento e a 1 nas pontas.

Todas as embalagens vêm com uma tampa exatamente para que possa usar a quantidade que precisa e voltar a guardar. E as combinações podem ser escolhidas mediante a vontade de cada pessoa e as necessidades do seu cabelo.

Um creme feito no momento e personalizado a cada pele

Sendo um mercado tão competitivo, faz sentido que as marcas se estejam a querer aproximar cada vez mais dos consumidores com respostas personalizadas. E aqui a francesa Ioma destaca-se. A marca criou a possibilidade do consumidor fazer um creme 100% adaptado à sua pele — o Ma Crème — em duas etapas rápidas com duas máquinas de alta tecnologia e em frente ao cliente. Nos últimos sete anos, já foram feitos mais de um milhão de diagnósticos e existem mais de 2,500 máquinas distribuídas pelo mundo. E aqui em Portugal também.

Primeiro, é feito um diagnóstico de pele numa máquina de alta tecnologia onde se analisa o nível de secura, de oleosidade, de envelhecimento, vermelhidão, manchas de pigmentação e até o nível de células mortas para quantificar as necessidades de cada pele. A máquina que faz este diagnóstico imprime então um relatório com todos os dados da pele e as percentagens de ingredientes que ela necessita.

De seguida, e numa outra máquina que permite criar mais de 40 mil combinações possíveis, é inserida a base do Ma Crème — aquosa, sem silicone e sem óleos minerais que permite a dissolução e uma distribuição homogénea dos ingredientes ativos do creme. São estes ingredientes ativos que foram definidos no diagnóstico e que se encontram em várias pipetas dentro desta máquina. O cliente pode ver na hora a máquina a escolher as pipetas e as percentagens certas para o seu creme personalizado.

A vantagem? Com o Ma Crème não é necessário usar nenhum sérum porque já tem um tratamento completo e que responde exatamente ao que precisa.

Um desmaquilhar à medida de cada pele

Um dia pode ter existido só o velhinho sabão azul e branco mas hoje o rol de produtos para limpar a pele já é tão grande que a francesa Caudalie arriscou num conceito de misturar e combinar. A ideia partiu da premissa de que há quem prefira óleos ou águas ou espumas ou leites mas, no geral, cada pessoa procura uma combinação que se adapte às necessidades da sua pele para uma limpeza eficaz. E a verdade é que há mulheres que se dão mal com águas micelares e outras que as adoram.

Assim, a marca apostou exatamente numa combinação de texturas e de fórmulas que permitem criar uma limpeza de rosto à medida de cada pele, a partir dos seis produtos da linha de limpeza. Parece complicado mas, na verdade, é muito simples. É apenas pensar naquilo que procura e escolher a combinação que mais se adapta a si.

Para as peles sensíveis que não se dão bem com desmaquilhantes fortes, é só misturar o óleo desmaquilhante com a espuma de limpeza que é delicada e sem sabão. O resultado vai ser um efeito de espuma sedosa que dá conforto a estas peles. Para as peles baças e com falta de luminosidade, se misturar a espuma de limpeza com o creme esfoliante desincrustante, o efeito vai ser um produto com uma textura chantilly açucarado que vai purificar estas peles. Para as peles cansadas que precisam de conforto, basta misturar o leite desmaquilhante suave com a espuma de limpeza. O resultado é uma textura vaporosa como uma nuvem de leite que vai reconfortar estas peles enquanto as limpa. Para as peles que só precisam de uma limpeza e toca a andar, existe a água micelar desmaquilhante. Rápida e eficaz.

Pode saber mais sobre estes duos aqui.

Tratamentos de cabelo instantâneos e personalizados

A Kérastase já é rainha na arte de criar tratamentos sob medida e o Fusio-Dose não é novo mas continua a ser um tratamento de excelência. Imagine uma espécie de “hairlab” com boosters e fórmulas concentradas que permitem 20 combinações possíveis que transformam imediatamente o cabelo. Como? A marca selecionou os ativos mais eficientes e de ação rápida na fibra e isolou-os no seu estado mais puro e concentrado exatamente para conseguir criar uma espécie de injeção de beleza capilar.

Após um diagnóstico no salão, o profissional vai criar o tratamento Fusio-Dose que mais se adapta à primeira e segunda necessidades de cada cabelo e criar um mix de ingredientes personalizados. Podemos dar como exemplo um cabelo estragado que precise de uma injeção de reconstrução: vai usar o concentrado Vita-Ciment que reconstrói profundamente a fibra e um booster de Reconstrução que permite 50% menos quebra na escovagem, o que aumenta a força e o vigor dos fios. Esta é apenas uma das vinte combinações possíveis.

A mistura é feita na hora em frente ao cliente, não tem tempo de pausa e os resultados são instantâneos. Pode ver mais informações sobre as combinações aqui.

Perfumes para todas as ocasiões

Quando a Equivalenza chegou a Portugal, o conceito da marca era explorar as famílias olfativas. Assim, imaginando que preferia fragrâncias amadeiradas e cítricas, iria, sem dúvida, encontrar essa resposta na loja indo diretamente a esses aromas. Uma forma de mostrar que nos podíamos apaixonar por cheiros e não por marcas. Em 2018 a Equivalenza reinventou-se e traz um novo conceito onde já não se procura um perfume por aromas mas sim por “moods”, por assim dizer. O que permite ter um perfume personalizado quase aos nossos estados de espíritos.

É segunda-feira e a má-disposição matinal instalou-se? Há um perfume certo que dá energia. Vai ter um primeiro encontro? Há um perfume com um aroma misterioso. Vai para uma viagem de fim de semana? Há um perfume que cria o estado de espírito da aventura. Vai para uma noite romântica a dois? Há um perfume de aroma sensual. Para um festival de verão? Para uma noite no cinema? Para um jantar de família? A lista de “moods” é infinita e permite ter um perfume personalizado para cada ocasião. Pode saber mais e conhecer os perfumes todos aqui.

Personalizar a sua base? Agora é possível

Digo por experiência própria que encontrar uma base que corresponda exatamente ao meu tom de pele é difícil porque, em muitas marcas, até o tom mais claro é ainda escuro para mim. Mas o que acontece provavelmente a muita gente é o seu tom de pele ir variando ao longo do ano e precisarem numas alturas de uma base mais escura e noutras de uma mais clara.

É aqui que entra a The Body Shop com uma fórmula inovadora: gotas de ajuste de tons para bases. O objetivo é transformar aquele tom quase bom no tom perfeito. Como funciona? Nas peles claras, as gotas claras com pigmentos brancos e rosas vão ajudar a neutralizar o tom amarelo de uma base mais escura. É ideal também para quem está entre dois tons (compra o tom mais escuro e aclara-o com uma gota). Nas peles escuras em que a base é demasiado clara, as gotas escuras têm um concentrado de pigmentos vermelhos e pretos que irão ajudar a escurecer a base, mantendo a textura natural da pele.

Funciona em praticamente todas as bases líquidas e atenção: uma gota equivale a meio tom mais escuro ou mais claro.

