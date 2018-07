Mulheres elegem diferença de objetivos de vida como a principal razão para divórcio

Objetivos de vida diferentes, infidelidade e discussões constantes. Este é o cenário mais comum que, segundo a NextLove, uma rede social europeia para pais divorciados e solteiros, leva as mulheres a terminarem os seus casamentos.

Através de um inquérito realizado a cerca de 43 mil mulheres, a NextLove concluiu que 32% concordam com a importância de o casal ter objetivos de vida semelhantes para ser bem sucedido no casamento, tornando-se o primeiro motivo utilizado pelas mulheres para pedir o divórcio, anunciou esta segunda-feira a rede social em comunicado.

Segundo Sigurd Vedal, diretor da NextLove, “esta falta de interesses comuns numa vida de longo prazo juntos também pode levar à segunda razão na lista”: a infidelidade. Segundo os números apresentados pelo inquérito, 29,2% das entrevistadas indicaram a infidelidade como o motivo para deixarem os seus casamentos.

A fechar o pódio das principais razões para pedir o divórcio estão as discussões e disputas constantes entre o casal. Segue-se a falta de intimidade, em 4.º lugar, que, de acordo com Sigurd Vedal, “pode destruir um casamento e resultar em casais que levam vidas completamente separadas”.

Com 5,6% das respostas, o inquérito revela que a doença mental também é um dos fatores que leva ao fim do casamento. “Viver com um parceiro com problemas de saúde mental pode ser um desafio e, frequentemente, apesar dos maiores esforços, o casamento vai desmoronar sob a pressão”, refere a entidade em comunicado. Em seguida vem a má conduta, com 5% das respostas.

O aborrecimento surge em 7.º lugar na lista. Um estudo elaborado pela Universidade de Winnipeg, no Canadá, concluiu que a expressão mais comum para as pessoas descreverem o seu relacionamento foi a palavra “monótono”. Já as pessoas em relacionamentos abusivos procuram também sair da situação, frequentemente, perigosa. O abuso físico é o 8.º motivo que leva as mulheres a quererem separar-se dos seus parceiros.

A lista dos 10 principais motivos para o divórcio:

Objetivos diferentes de vida Infidelidade Discussões constantes Falta de intimidade Doença mental Má conduta Aborrecimento Abuso físico Problemas domésticos Problemas monetários

