Mundial2018: Brasil e Bélgica favoritos frente a México e Japão

O Brasil, que defronta esta segunda-feira o México, começa a ganhar força como um dos mais fortes candidatos a conquistar o título, depois da razia de candidatos no Mundial2018 de futebol.

A eliminação da Alemanha, campeã em título, ainda na primeira fase, foi a primeira grande surpresa da prova, que viu no sábado serem eliminados a Argentina frente à também favorita França, e Portugal. No domingo foi a vez de a Espanha sair de cena.

Os ‘canarinhos’, que surgem na Rússia empenhados em fazer esquecer o fiasco no ‘seu’ mundial (2014), têm uma boa oportunidade para seguirem em frente, já que são apontados como claros favoritos diante do México, em Samara. Na outra partida do dia, a Bélgica é também considerada favorita para ultrapassar o Japão, em Rostov on Don.

