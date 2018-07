Os locais candidatos a Património Mundial da UNESCO

Entre muita natureza, arquitetura e cidades históricas, já são conhecidos os 20 primeiros locais confirmados como Património Mundial da UNESCO de 2018. Ao todo, são 28 nomeados. Nenhum deles é português.

A reunião do Comité do Património Mundial da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), reúne em Manama, no Bahrein, onde está a analisar as candidaturas à classificação, que inclui a franco-belga “Lugares funerários e memoriais da I Guerra Mundial na Frente Ocidental”, com mais de meio milhão de sepulturas, com mais de uma centena de cemitérios, necrópoles e monumentos.

O comité da UNESCO encontra-se todos os anos para rever possíveis novidades na lista, através de representantes de 21 países. Este ano a lista inclui locais como a cidade de Medina Azahara, em Espanha, as montanhas de Barberton, em África, e as montanhas Fanjingshan, na China. A UNESCO vai concluir a lista esta quarta-feira.

Veja as imagens dos candidatos na fotogaleria acima.

Continuar a ler