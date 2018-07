Um livro que é um convite. Para passear de SUV…

Muitos são os portugueses que adquirem SUV, mas poucos se aventuram fora de estrada, sobretudo porque não sabem como, porque desconhecem os trajectos possíveis e até o que os pode esperar neste tipo de aventuras. Isto aliado ao facto de quem adquire um destes veículos gosta de o ter imaculado, ou seja, sem riscos, pelo que quer ter a garantia que os caminhos por onde se mete não incluem silvas ou arbustos que lhe risquem a pintura, ou pedregulhos soltos que danifiquem o chassi.

Para dar um empurrão aos que, possuindo um modelo com alguma capacidade para circular fora de estrada, necessitam de uma companhia profissional que os aconselhe, nem que seja à distância, o jornalista Alexandre Correia publicou mais um dos seus livros. Com o título “Rotas do Tejo”, integrado no ciclo Grandes Rios de Portugal, a nova obra conduz-nos de Alcântara a Vila Velha de Ródão, através daquele que é o maior rio português e ibérico.

Sendo este o primeiro dos nove guias agendados, com o apoio do Dacia Duster, o livro inclui sete dezenas de páginas com textos que informam o viajante sobre o que pode visitar e fotos para lhe dar uma ideia do que o espera. Mas um dos maiores trunfos da publicação são as informações que presta para tornar mais apetecíveis os dois itinerários para que convida, e que decorrem em paralelo, um por estrada asfaltada e um segundo por caminhos de terra. Este último tem direito a um roadbook onde está descrito ao pormenor, cruzamento atrás de cruzamento, os 163,9 km do percurso, que se iniciam na ponte sobre o rio Ergues, na fronteira com Espanha, e terminam no cais fluvial de Vila Velha de Ródão.

O jornalista garante que os eventuais interessados nem necessitam de um veículo com aptidões do Duster para o todo-o-terreno, uma vez que o prazer da viagem se pode disfrutar a bordo de qualquer tipo de SUV, ou crossover, com duas ou quatro rodas motrizes e sem que um especialista nestas andanças vá ao volante.

O livro Rotas TT Dacia Duster Grandes Rios de Portugal, sobre o rio Tejo, de Alcântara a Vila Velha de Ródão, é publicado pela Evasão, está impresso em papel couché e tem capa cartonada, para resistir melhor a consultas frequentes. E possui ainda um formato que lhe permite ser guardado no porta-luvas. O guia está disponível por apenas 15€ e pode ser encomendado por email. Agora que já não tem desculpa, toca a levantar-se do sofá e passeie. Por asfalto ou terra, a opção é sua.

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler