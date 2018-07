Belenenses quer impedir SAD de usar o nome e o emblema do clube

A direção do Clube de Futebol Os Belenenses, histórico clube lisboeta, quer impedir a SAD de usar o nome e o emblema que tinha sido cedido ao abrigo de um protocolo que regulava a relação entre as duas entidades.

O protocolo em questão terminou no dia 30 de junho, não tendo sido renegociado. O acordo indica que “as partes reconhecem e acordam que a marca Clube de Futebol Os Belenenses, marca nacional n.º 324751, é uma marca registada do CFB e assim deverão permanecer, não assistindo à SAD qualquer direito sobre essas marcas para além dos previstos no protocolo”.

O estipulado na cláusula e no protocolo, indica o mesmo acordo, “não confere à SAD qualquer direito de registar em seu nome, direta ou indiretamente, a marca, nome, as cores, ou símbolos do CFB ou quaisquer direitos de propriedade industrial”.

Segundo avança o DN, o presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, irá interpor uma ação nos tribunais para que a equipa inscrita na Liga não use a identidade do clube fundador da SAD. O objetivo é proteger a marca, impedindo que outros a possam utilizar, como é o caso da SAD.

O presidente do clube garantiu que a sua direção tudo fará para que o clube a a SAD não se confundam, admitindo que “no início da época é possível que existam dois Belenenses”, algo que – com o fim do protocolo – “deixará de acontecer”.

Patrick Morais de Carvalho confirmou ao DN que irá fazer a inscrição de uma equipa de futebol sénior na Associação de Futebol de Lisboa. O objetivo será começar na 1ª divisão distrital e chegar à 1ª Liga em cinco anos, recorrendo apenas a jogadores da formação, segundo o presidente do Belenenses.

