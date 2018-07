Cristiano Ronaldo na Juventus? Veja aqui as melhores reações e memes

O jogador português tem recusado fazer comentários sobre o seu futuro, mas a imprensa espanhola noticiou já que o jogador do Real Madrid poderá aceitar a proposta para rumar a Itália para representar a Juventus. O negócio poderá render 100 milhões de euros ao clube espanhol. O capitão da Seleção Nacional passará a receber 30 milhões de euros por ano, ao longo das próximas quatro épocas.

Desde aqueles que não querem que saia do Real Madrid aos que, do lado italiano, apelam a que vá para a Juventus, a internet não perdeu tempo a reagir à possível transferência do capitão da seleção nacional. Veja aqui alguns dos melhores memes.

Um adepto do Real Madrid implora a Ronaldo que fique, fazendo alusão à sigla G.O.A.T. (“Greatest Of All Time” ou o Melhor de Todos os Tempos, em português).

“Eu disse-vos a todos que eu sou o melhor de todos os tempos”. Um fã de Cristiano Ronaldo usou as palavras de Muhammad Ali para descrever aquelas que seriam as suas primeiras palavras no clube italiano.

Cristiano Ronaldo’s first words as a Juventus player. pic.twitter.com/Uqz0uK36eW — The nice kind of assholes. (@xRudemechanical) July 3, 2018

Em Inglaterra enalteceu-se a capacidade negocial da Juventus.

Juventus' transfers are second to none: – Pirlo (free)

– Pogba (free)

– Dani Alves (free)

– Khedira (free)

– Emre Can (free)

– Cristiano Ronaldo (100m) ??? How do they keeping pulling these moves off? #WorldCup #Juventus — #FPL F.C ???????????????????????????? (@FPL_FC) July 3, 2018

Houve quem brincasse com a incapacidade do Real Madrid de explicar este negócio.

Houve também quem se mostrasse cético em relação à possibilidade de o negócio se vir a concretizar. Um adepto sublinhou que quem noticiou esta transferência foram os mesmos que noticiaram que Wayne Rooney ia jogar para a China e que Lionel Messi ia jogar no Chelsea.

I mean Cristiano Ronaldo could well be on his way to Juventus but I'd be a tad skeptical about transfer news from the same agency that gave us "Rooney to China" and "Messi to Chelsea" — Darrensson (@fudgie8) July 3, 2018

Este adepto dirigiu-se diretamente ao clube de Turim nas redes sociais, pedindo para trazerem o internacional português “para casa”.

Um adepto da Juventus lançou o desafiou a Cristiano Ronaldo: “É fácil ganhar a Liga dos Campeões no Real Madrid, mas tens o que é preciso para vires levantar a taça connosco?”

Hey @Cristiano , do you like this?

Easy to win the CL in Madrid, if you have the balls come to Juventus and raise the cup with us pic.twitter.com/Zz08JOwVe7 — ▫️ (@alecom83) June 29, 2018

Uma página de apoio à “vecchia signora” afirmou que os adeptos da Juventus conquistaram o coração do craque português com a reação ao pontapé de bicicleta que ele marcou em Turim.

Juventus fans have won the heart of Cristiano Ronaldo by giving him a standing ovation after his bicycle kick goal in Turin, (Something that happened to him for the first time in his career) That's why he has chosen Juventus as his next destination. [Marca] pic.twitter.com/wLpFDbGzvQ — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) July 3, 2018

As montagens de Cristiano Ronaldo com o equipamento da Juventus não param de aparecer.

Outro adepto dirigiu-se diretamente ao clube nas redes sociais para pedir a transferência do capitão da seleção nacional.

Continuar a ler