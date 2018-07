Dê um salto aos Alpes… sem sair do “shopping”

Imagine-se à procura do seu próximo carro novo e que, durante uma ida ao centro comercial mais próximo, vê exposto um dos modelos que figuram entre os potenciais candidatos a fazê-lo feliz. É claro que pode vê-lo, tocá-lo e até cheirá-lo, se fizer o seu género. Mas continua a faltar-lhe vê-lo em acção, sentir como anda, curva e acelera. Enfim, conduzi-lo, o que convenhamos não é viável dentro de um shopping e, muito menos, sem investir mais uma dose do seu tempo livre. É exactamente aqui que entra o novo projecto da Mazda.

Para aproximar os potenciais clientes dos seus modelos, a marca japonesa associou-se à cadeia de centros comerciais britânica into e, numa série deles, vai passar a propor uma experiência virtual dos seus MX-5 e CX5. Numa questão de minutos, os visitantes do shopping sentam-se apreciam o roadster ou o SUV por fora e por dentro, para depois, com o recurso a um sistema de óculos de realidade virtual, sentirem como é “curtir” o MX-5 através das retorcidas e belas estradas dos Alpes. E, para os clientes dos SUV, há sempre a possibilidade de testar o CX5 na pista de Longcross, no Surrey.

Para a into este é mais um passo em frente na já longa associação que os seus centros têm com a Mazda, enquanto que para a responsável do marketing no Reino Unido, Claire Andrews, “a inovadora forma de recorrer ao potencial dos óculos de realidade virtual permite um tipo de sensação muito mais envolvente do que uma simples exposição estática”. Apesar de obviamente os veículos em causa não se moverem um milímetro, Andrews garante que “as imagens dos vídeos e o som, associados à realidade virtual, são capazes de transmitir exactamente as emoções que um condutor sente quando a conduzir naquelas condições”.

A nova experiência está associada à também nova app que a Mazda vai lançar, a Drive Together, destinada a incrementar o prazer e o envolvimento do contacto com os produtos da marca, especialmente fora dos concessionários tradicionais e em zonas de grande tráfego pedonal, como são tipicamente os shoppings.

