Discussão acaba no capot do carro a 113 km/h

Convenhamos que a imagem, para quem circulava naquele dia do final de Junho na I95, por volta das 20h00, começava por ser assustadora, mas rapidamente evoluía para hilariante. Assustadora por ver um jovem de 22 anos pendurado no capot de um Mercedes C300, que se deslocava a 113 km/h, em que uma queda facilmente dava origem a um atropelamento mortal. Hilariante, pois ver um homem agarrado ao capot, enquanto aparentemente falava ao telefone com a condutora, é no mínimo ridículo.

Os intervenientes da história, segundo a reportagem difundida pelo canal Local 10 News, são Junior Francis e Patresha Isidore, ex-namorados e com uma filha de 5 anos em comum. Outra coisa que têm em comum é o carro e o motivo da discussão versou sobre quem tinha direito a ele naquele domingo à noite. Conversa puxa conversa, Patresha sentou-se ao volante e arrancou, enquanto Junior “dava” uma de super-homem e tentou impedi-la, agarrando-se ao capot, mais com unhas do que com dentes.

Mas eis que surge um terceiro interveniente, Daniel Midah, que circulava na I95 nesse momento e no mesmo sentido, tendo filmado tudo e postado online. Midah confessou-se espantado por o casal estar conversar ao telemóvel, enquanto ele estava agarrado só com uma não ao capot. Entretanto, a polícia apareceu e se a condutora foi presa, por colocar em perigo outra pessoa, Junior teve a oportunidade de revelar que não era com a ex-namorada que conversava, mas sim com a polícia, pedindo ajuda. Tal como a polícia deve ter pedido que, quando voltarem a discutir, o façam com ambos dentro ou fora do carro.

When she says she’s done with you but you’re not really done with her #onlyinflorida pic.twitter.com/4vt34VMhN6 — dani (@danimidah) June 25, 2018

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler