Duas jovens atingidas a tiro por antigo caçador de 70 anos em Odivelas

Um homem de 70 anos disparou sobre duas jovens esta terça-feira à tarde no centro de Odivelas. Uma das jovens foi atingida no peito, enquanto a outra foi baleada no ombro, tendo sido transportadas para o hospital. O homem e a sua esposa foram levados pela polícia judiciária para interrogatório.

A notícia, avançada pelo CM, indica que o individuo, um antigo serralheiro em Pombais, tinha licença de porte de arma por se tratar de um antigo caçador. De acordo com o autor dos disparos as raparigas estariam a tentar entrar na sua casa.

