Governo moçambicano ratifica donativo de 53,3 milhões para a população rural

O Conselho de Ministros de Moçambique ratificou esta terça-feira em Maputo um donativo de 62,1 milhões de dólares (53,3 milhões de euros) concedido pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), destinado à abertura de uma linha de crédito para as populações rurais.

A porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique, Ana Comoana, disse que a linha de crédito que será aberta com o dinheiro do FIDA será acessível e vai financiar atividades que normalmente não são aposta da banca comercial.

O objetivo é criar condições para que as comunidades rurais tenham acesso a crédito, fora dos mecanismos convencionais e com menos burocracia”, destacou.

Ana Comoana assinalou que 287.700 pessoas de dez das 11 províncias moçambicanas vão beneficiar da referida linha de crédito. A agricultura e pesca desenvolvida por micro, pequenos e médios empreenderes serão as áreas destinatárias do crédito.

Para prevenir o risco de má gestão dos fundos, os beneficiários vão receber capacitação técnica, acrescentou Ana Comoana.

“Este apoio insere-se no quadro dos esforços do Governo de melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população, neste caso, por via do empoderamento financeiro às comunidades rurais, através de uma linha de crédito”, acrescentou a porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique.

Continuar a ler