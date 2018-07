Johnny Marr, antigo guitarrista dos The Smiths, atua em Lisboa em novembro

Antigo guitarrista da emblemática banda britânica The Smiths, Johnny Marr atuará a solo em Lisboa no próximo mês de novembro. O músico de 54 anos, nascido em Ardwick, Manchester, apresentará o seu mais recente álbum Call The Comet no festival Super Bock em Stock, que sucede ao Vodafone Mexefest e que, como este, irá decorrer na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

[“Hi Hello”, um dos singles do novo disco de Johnny Marr:]

Johnny Marr é o grande destaque das primeiras confirmações do festival lisboeta, que decorrerá nos dias 23 e 24 de novembro. Nascido em 2008 como Super Bock em Stock, posteriormente renomeado Vodafone Mexefest, este festival divide-se por vários edifícios da Avenida da Liberdade. São eles as salas Manoel de Oliveira e Montepio do Cinema São Jorge, o Coliseu dos Recreios, o Teatro Tivoli BBVA, o Palácio Foz, a Rádio SBSR na Estação Ferroviária do Rossio, o IP, a Garagem EPAL, o Palácio da Independência e a Casa do Alentejo.

Além de Johnny Marr, foram confirmados para a próxima edição do festival lisboeta o músico norte-americano Elvis Perkins, o britânico Charles Watson, o duo canadiano The Harpoonist & The Axe Murderer e o português Conan Osiris. Os passes que garantem acesso aos concertos dos dois dias de festival custam €40 até dia 30 de agosto (inclusive). A partir de dia 31 de agosto, o custo passa a ser de €45 até à véspera do Super Bock em Stock. Nos dias de festival o passe custará €50.

