Ministério da Educação chama sindicatos para negociações

As associações sindicais pediram esta segunda-feira, em carta aberta, para retomar as negociações com o governo para a recuperação do tempo de serviço. Em resposta, por comunicado enviada aos sindicatos, o Ministério liderado por Tiago Brandão Rodrigues, convocou uma reunião para a próxima o dia 11 de julho, quarta-feira, às 15h00.

Depois de os professores e o governo terem chegado a um impasse no mês passado com o Governo relativamente à recuperação do tempo de serviço congelado, o Ministério da Educação afirma que esta futura reunião é ” demonstração da boa-fé negocial do Governo em todo este processo”.

No mesmo comunicado é referido que a proposta do Governo é “fundada nos princípios de justiça e de equidade, representa a recuperação de 70% de um escalão de quatro anos da carreira docente, ou seja, 2 anos, 9 meses e 18 dias”.

