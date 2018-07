O fim de uma maldição e o início de uma era (a crónica do Colômbia-Inglaterra)

O dia era o 1 de julho, o ano 2006. A cidade, Gelsenkirchen. Pela frente, a Inglaterra. Outra vez a Inglaterra. Nulo após os 90 minutos, nulo após o prolongamento. Era preciso desempatar a eliminatória nas grandes penalidades. Desta vez, Ricardo, titular absoluto da baliza portuguesa, não tirou as luvas, como tinha feito em 2004. Não foi preciso. A confiança estava na ponta dos dedos, com ou sem o pedaço de tecido que os cobria. Primeiro Lampard, Gerrard depois, Carragher no fim. Ricardo fez um hat-trick, só que ao contrário — o guardião parou os três penálties. A seleção britânica ficou pelo caminho e Portugal seguiu para as meias-finais do Mundial da Alemanha (viria a ficar pelo quarto posto).

Esta era a última vez em que a Inglaterra tinha estado nos quartos de final de um Campeonato do Mundo. Era, já não é, porque sabe que vai estar lá de novo, no próximo sábado, diante da Suécia (15h). Ganhou essa certeza depois de derrotar a Colômbia num encontro intenso, decidido apenas nas grandes penalidades. Mas este jogo — e sobretudo a forma como foi resolvido — tem outro significado: é o fim de uma maldição. É que a equipa dos Três Leões nunca tinha vencido uma partida em penálties num Mundial — e há 22 anos que não o fazia noutra competição.

⚠️HISTÓRICO!!! ????????????????????????????Inglaterra vence pela 1.ª vez no desempate de grandes penalidades num ????Mundial:

2018 V ????????Colômbia [1/8 final]

2006 D ????????Portugal [1/4 final]

1998 D ????????Argentina [1/8 final]

1990 D ????????Alemanha [Meia-final] pic.twitter.com/S2KcFq6pg3 — playmakerstats (@playmaker_PT) July 3, 2018

O fim de uma maldição, mas também o início de uma era. Voltemos ao tal dia 1 de julho de 2006. De lá para cá, muita coisa mudou. Já não há Lampard, já não há Gerrard, já não há Carragher. Também já não há Rooney, Beckham nem Neville. Já não há uma seleção experiente e com tarimba — que, apesar disso, já não é campeã desde 1966, naquele Mundial em que jogou em casa e em que Portugal arrecadou o melhor lugar até hoje na prova (um terceiro lugar). Agora, há uma nova geração. Há Kane, há Alli, há Lingard. Há velocidade, há energia, há irreverência. Há uma equipa de sangue na guelra, empenhada em trazer um novo amanhã aos ingleses, que viram a sua seleção ficar pela fase de grupos no Brasil e pelos oitavos em França.

Mas do outro lado, no encontro dos oitavos de final, havia uma Colômbia liderada pelo experiente José Pékerman (e privada de James, que viu o jogo na tribuna), que revelou essa mesma experiência logo na abordagem ao jogo — sobretudo no reforço do meio-campo com três homens (Carlos Sánchez, Wilmar Barrios e Jefferson Lerma). Estratégia ganha em toda a linha, já que a Inglaterra, embora com algum domínio da bola, raramente se conseguiu soltar das amarras colombianas. Mas a experiência cafetera apareceu ainda noutro aspeto: a forma como se adaptou aos momentos do jogo, ora dando a iniciativa ao adversário e explorando os ataques rápidos, ora carregando no acelerador, quando o jogo estava de feição. A verdade é que, na primeira parte, foi quase sempre a Inglaterra a sair a jogar, vinda de trás — ou seja, dos três centrais que tanta participação têm no futebol ofensivo britânico. E a única oportunidade de golo digna desse nome foi um cabeceamento por cima de Harry Kane.

O jogo estava preso, as duas equipas amarradas uma à outra e amarradas às cautelas. Pedia-se magia, pedia-se qualquer coisa que desatasse aquele nó. E essa coisa foi uma grande penalidade. Sánchez fez falta sobre Harry Kane e o próprio ponta de lança do Tottenham tratou de a converter aos 57′: bateu Ospina com classe e aumentou a conta pessoal para seis golos, que continuam a colocá-lo como melhor marcador da prova.

O golo acentuou o duelo tático: Pékerman lançou Carlos Bacca, colocando mais um homem em terrenos adiantados; Southgate lançou Dier para conter o ímpeto colombiano que se verificou nos últimos instantes do segundo tempo. E quando o pássaro (entenda-se a vitória) parecia estar na mão da Inglaterra, eis que os quartos saíram a voar já nos descontos. A Colômbia soube ser letal por uma vez, Yerry Mina foi ao primeiro andar e cabeceou para o golo do empate, que esticaria a partida por mais 30 minutos.

Balde de água fria para a formação inglesa, que chegou a ver os quartos de final por um canudo face à maior frescura (física e mental) do adversário que, ainda assim, não a conseguiu traduzir em resultados. O empate persistia ao fim dos 120 minutos, era preciso recorrer às grandes penalidades. Era a oportunidade para a Inglaterra desafiar a história — e desafiou-a, com o ex-sportinguista Eric Dier a converter o penálti decisivo (depois dos falhanços de Henderson, Uribe e Bacca). Era, sobretudo, a oportunidade para a Inglaterra mostrar ao mundo que juventude e experiência podem, afinal, andar de mãos dadas.

