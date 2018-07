Obi Mikel soube do rapto do pai pouco tempo antes do jogo com a Argentina

O jogador da seleção nigeriana John Obi Mikel viveu um drama poucas horas antes do jogo contra a Argentina, disputado no passado dia 26 de junho. Faltavam quatro horas para o encontro da terceira jornada do grupo D — que a Argentina acabou por vencer por 2-1 — quando o futebolista recebeu a notícia de que o pai tinha sido raptado.

Obi Mikel recebeu a notícia quando estava no autocarro a caminho do estádio. Revelou agora ao The Guardian o que sentiu quando soube da notícia e disse que os sequestradores o avisaram de que matavam o pai se ele contasse a alguém o que se passava. “Tive de superar o trauma. Atendi uma chamada a quatro horas do jogo a dizer-me o que tinha acontecido. Estava emocionalmente afetado e tive de tomar a decisão em relação a estar ou não pronto mentalmente para jogar. Estava confuso. Não sabia bem o que fazer, mas no final de contas sabia que não podia dececionar 180 milhões de nigerianos”, contou o médio, que joga atualmente nos chineses do Tianjin Teda.

“Disseram-me que matariam o meu pai mal caso eu denunciasse a situação às autoridades ou contasse a alguém. Não quis comentar com o selecionador, porque não queria que a situação se tornasse uma distração para ele ou para a equipa num dia de jogo tão importante. Por mais que desejasse falar-lhe disso, não podia”, revelou Obi Mikel.

O pai do jogador foi libertado na passada segunda-feira, confirmou o Comando da Polícia do Estado de Enugu, na Nigéria, em comunicado. Pa Michael Obi tinha sido raptado quando seguia de carro numa estrada e os sequestradores tinham exigido um resgate pela sua libertação. “Felizmente o meu pai foi libertado na tarde de segunda-feira. Agradeço à polícia pelos esforços feitos no seu resgate e pelo apoio que recebi de amigos e familiares. Infelizmente o meu pai está agora no hospital, a receber tratamento, em face da tortura de que foi alvo”, disse Obi Mikel.

