Oficial. Esta é a primeira imagem do novo T-Cross

A Volkswagen acordou relativamente tarde para o fenómeno dos SUV, mas rapidamente afinou a pontaria, de modo a disparar na direcção certa. Por “direcção certa”, entenda-se segmentos do mercado com especial potencial de crescimento. A prova disso é que, já em 2016, a marca alemã antecipava um pequeno SUV, o T-Cross, que se posicionaria abaixo do “nosso” T-Roc, cujo sucesso comercial prova que a marca germânica “não dá ponto sem nó”.

A primeira marca, no seio do Grupo Volkswagen, a quem coube a honra de inaugurar o subsegmento foi a Seat, com o seu Arona, mas a Volkswagen parece ter tudo a postos para, mais uma vez, testar a fidelidade dos consumidores à marca. Nomeadamente, levando-os a decidir que proposta consideram ser a mais interessante: o pioneiro Nissan Juke, o líder de vendas Renault Captur, ou a mais recente novidade, que dá pelo nome de Seat Arona?

Para “abrir o apetite”, o construtor de Wolfsburgo divulgou a primeira foto do novo T-Cross. Um crossover compacto mas musculado, com uma estética atraente e que, supõe-se, vai ao encontro do gosto e necessidades dos Millennials. Ou seja, será tecnologicamente avançado.

A avaliar por aquilo que foto e vídeo (abaixo) nos deixam ver, o novo Volkswagen T-Cross vai ser um Polo com um toque de aventura…Para conhecer em detalhe já neste Outono. Mas não no Salão de Paris, dizemos nós… com alguma certeza!

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler