Os jogos dos quartos de final: a análise, as horas, a antevisão e os canais em que os pode ver

Em apenas dois dias, ficam decididas as quatro seleções que vão marcar presença nas meias-finais deste Mundial da Rússia. Desde o embate entre vários jogadores que atuam no mesmo clube no Uruguai-França até ao choque entre futebol em estado puro e organização tática no Brasil-Bélgica, oito seleções vão lutar, correr, suar e rematar pela continuidade na Rússia. O Uruguai quer regressar aos tempos áureos de 1930 e 1950, França quer vingar a final perdida em 2016, o Brasil quer alcançar o hexa e a Rússia quer vencer em casa: objetivos diferentes, táticas diferentes, percursos diferentes.

Uma coisa é certa — estes quartos de final não contam com Alemanha, Argentina, Portugal e Espanha. E existe a possibilidade de Rússia e Suécia chegarem à final. Há um mês, seria impensável. Leia a análise aos quatro jogos destes quartos de final do Mundial da Rússia.

Uruguai-França – 6 de julho, 15h (Sport TV)

O Uruguai deixou Portugal para trás depois de ter vencido o grupo A. À chegada aos quartos de final, olha em volta e assume, com certeza, um inesperado papel de candidato ao título. A principal preocupação é Cavani: depois de bater Rui Patrício por duas vezes, o avançado sentiu dores musculares e ainda permanece em dúvida para o encontro com a França. Caso não recupere a tempo, Suárez, Vecino e Bentancur serão as principais referências atacantes de uma equipa ofensiva mas que defende muito bem, alicerçada na solidez de Giménez e Godín. Os uruguaios irão explorar as fragilidades defensivas que a seleção francesa apresenta quando ultrapassada a última linha do meio-campo — Pogba e Kanté — e que permitiram à Argentina fazer três golos no jogo dos oitavos.

A seleção francesa chegou ao Campeonato do Mundo com um objetivo: vencer e vingar o Europeu perdido em Saint-Denis, em 2016, frente a Portugal. Até agora, está tudo a correr bem. Os franceses venceram a Austrália, o Peru e empataram sem golos com a Dinamarca, num jogo onde tiraram o pé do acelerador. Nos oitavos, com a Argentina, a defesa apresentou algumas lacunas que permitiram três golos mas houve um nome que se elevou e resolveu a situação: Kylian Mbappé. Mais do que Griezmann, Giroud ou Dembélé, o jovem de 19 anos mexeu com o jogo e vai assombrar os sonhos dos defesas argentinos durante algum tempo. Contra o Uruguai, a seleção francesa não vai poder contar com o médio Matuidi, que está castigado.

Uruguai e França vão discutir o primeiro lugar nas meias-finais deste Mundial da Rússia num jogo onde o resultado nunca será expectável, fácil de adivinhar ou aborrecido.

Brasil-Bélgica – 6 de julho, 19h (Sport TV e RTP1)

Por muito que custe reconhecer aos menos crentes na canarinha, a verdade é só uma: o Brasil está a trilhar o seu caminho rumo ao hexacampeonato. Depois da inconsistência da fase de grupos, onde um empate com a Suíça, logo a abrir, complicou o apuramento – e na qual só dois golos depois dos 90 carimbaram a vitória frente à Costa Rica – o Brasil parece ter encarreirado e eliminou o México sem grande dificuldade. Neymar, mesmo sem grandes exibições, faz golos; Philippe Coutinho, sem precisar de ser sublinhado muitas vezes, é o maestro da seleção; Gabriel Jesus e Firmino, quando chamados a intervir, raramente deixam a desejar. O Brasil chega aos quartos de final pronto para seguir em frente e depois de ter calado muitos críticos com a vitória frente aos mexicanos.

A Bélgica sofreu, correu e suou para estar nestes quartos de final. Depois de uma fase de grupos incólume, com três vitórias (incluindo Inglaterra), Roberto Martínez fez regressar De Bruyne, Hazard, Lukaku e companhia – que tinham descansado contra os ingleses – para defrontar o Japão. À partida, o resultado parecia decidido. Mas os japoneses tiveram a eficácia que os belgas não apresentaram e fizeram dois golos em menos de cinco minutos. Vertonghen, com um golo furtuito, Fellaini – letal no jogo aéreo – e um contra ataque mortífero catapultaram a Bélgica para os quartos de final: coisa que, se não acontecesse, tirava muita qualidade a este Mundial da Rússia.

Agora, nos quartos, encontra um Brasil motivado para alcançar o sexto Campeonato do Mundo da sua história e terá de procurar as fragilidades defensivas que Tite tenta esconder.

Suécia-Inglaterra – 7 de julho, 15h (Sport TV)

A Suécia tem sempre a eliminação confirmada pela opinião pública: primeiro, foi na qualificação; depois, no playoff, frente a Itália; já na Rússia, foi na fase de grupos, onde se cruzou com Alemanha e México; esta terça-feira, nos oitavos, frente à Suíça. A verdade é que os vikings ultrapassaram todos estes obstáculos e estão nos quartos de final de um Campeonato do Mundo 24 anos depois da última vez. Não vai ser fácil e os entendidos em futebol vão rapidamente vaticinar a eliminação sueca. Mas a verdade é que o jogo só termina quando o árbitro apita três vezes depois dos 90 minutos e até aí, Toivonen, Berg e Forsberg têm uma palavra a dizer.

A Inglaterra chega a esta fase depois de quebrar com uma maldição — nunca a seleção britânica tinha conseguido vencer o desempate por grandes penalidades num Mundial (e há 22 anos que não o fazia em qualquer competição). Desta vez conseguiu, derrotando e ultrapassando a Colômbia de Falcao depois de um teimoso empate a um golo que não se desfez nem mesmo no prolongamento. Antes disso, apenas tinha sucumbido aos pés da Bélgica (derrota por 1-0); venceu a Túnísia (2-1) e goleou o Panamá (6-1). É uma equipa renovada por Gareth Southgate que, aos 47 anos, revolucionou a equipa e mergulhou-a em juventude e irreverência. O perigo vem, claramente, de Harry Kane: o avançado é o melhor marcador desta edição do Mundial, com seis golos até ao momento.

Rússia-Croácia – 7 de julho, 19h (Sport TV e RTP1)

Sejamos francos: este lugar pertencia à seleção espanhola. Ou, pelo menos, é isso que dizem os milhares de calendários por todo o mundo que estão agora riscados e emendados porque a Rússia venceu a Espanha nas grandes penalidades. Os anfitriões chegam aos quartos de final com o respaldo dos adeptos nos estádios e o líder moral Dzyuba em forma e a fazer golos. O objetivo é simples: chegar até onde for possível. Frente à Croácia, os russos terão de desconstruir um meio-campo organizado e que oferece pouco espaço, orquestrado por Modric e construído para servir Mandzukic. Mas quem tem paciência para esperar pela versão aborrecida do tiki taka espanhol que Hierro apresentou, tem paciência para encontrar buracos na seleção croata e garantir mais uma surpresa neste Mundial.

A Croácia venceu a Nigéria, venceu a Argentina, venceu a Islândia e sofreu para vencer a Dinamarca nas grandes penalidades. Num jogo onde entregou a posse de bola aos dinamarqueses durante grande parte da partida, falhou na eficácia e na velocidade e bem pode agradecer ao guarda-redes Subasic, que segurou três penáltis e garantiu a vitória. Nos quartos, frente à Rússia, a Croácia terá de surgir mais interventiva, atrevida e com menos receio de desequilíbrios.

Neste último jogo dos quartos de final, a Croácia assume o papel de favorita mas a Rússia já surpreendeu e não terá qualquer problema em fazê-lo outra vez.

