Sousa Cintra admite que regresso de Bruno Fernandes e Podence ao Sporting pode estar por horas

Podem regressar nas próximas horas? Perguntou o jornalista da SIC Notícias em entrevista a José Sousa Cintra. “Sim, pode. Acho que o lugar dele é no Sporting. E estou convencido que isso irá acontecer. E esperamos brevemente dar essa boa notícia aos Sportinguistas [sobre Bruno Fernandes]. Foi o melhor jogador este ano no campeonato português”, disse o atual líder leonino.

Muita gente achava que o Sporting já estava acabado” “O Sporting não para. Ainda agora ganhámos dois campeonatos, já foi com esta direção”, afirmou Sousa Cintra.

“Sobre Podence a mesma coisa”, continuou. “Espero [que os jogadores voltem] porque estou tratar desse assunto com um empenho muito grande”, disse ainda. “Eles vão ficar felizes ali”, afirmou também.

Já sobre Gelson, Sousa Cintra admitiu que pode ser mais difícil o regresso do jogador. Contudo, o presidente da comissão de gestão assumiu ainda que outros jogadores que rescindiram possam voltar.

Relativamente a uma indemnização de 10 milhões de euros para Mihajlovic, Sousa Cintra respondeu: “Não. Está a brincar?”.

Paul Le Guen foi hipótese para treinador

“Acho que não há nenhum treinador que não queira vir para o Sporting”, disse ainda Sousa Cintra. “Se houve de facto no passado contactos com outros treinadores no passado, não quero falar sobre isso”, continuou. “Comigo as coisas passaram-se de maneira completamente diferente. Falei com um treinador na França, para ter uma alternativa B, foi o Paul Le Guen”, afirmou ainda.

Contundo, o líder leonino afirmou que a solução final tinha de ser “um português”. Sousa Cintra disse ainda que não está arrependido com a escolha de José Peseiro e que foi o “único treinador português” com quem falou. Mas não excluiu a possibilidade de outros dirigentes terem contactado outros treinadores.

Continuar a ler