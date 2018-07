Sporting com cinco reforços entre os 30 futebolistas que regressaram ao trabalho

O Sporting fez esta terça-feira o primeiro treino da equipa de futebol da pré-época, com vista ao arranque da temporada 2018/19, com 30 atletas no plantel, dos quais cinco são reforços e 11 são regressos.

O guarda-redes Viviano (ex-Sampdoria), os defesas Bruno Gaspar (ex-Fiorentina) e Marcelo (ex-Rio Ave), o médio Jatobá (ex-Dunav Ruse) e o extremo Raphinha (ex-Vitória de Guimarães) foram as caras novas no primeiro apronto orientado pelo novo treinador José Peseiro, aberto na totalidade à comunicação social.

Com o diretor geral para o futebol, Augusto Inácio, também no relvado, vários foram os futebolistas que regressaram ao clube de Alvalade e com uma surpresa, depois de terminados os respetivos empréstimos. O avançado holandês Luc Castaignos, que estava cedido ao Vitesse, foi a grande novidade no relvado da Academia de Alcochete.

Já esperados eram os regressos de Francisco Geraldes, Ryan Gauld, André Geraldes, Jonathan Silva, Jefferson, Mattheus Oliveira, Walysson Malman, Gelson Dala, Domingos Duarte e Carlos Mané, o único que fez trabalho específico à margem dos restantes.

De resto, Piccini e Matheus Pereira só se apresentam durante a tarde de terça-feira, enquanto o extremo Marcus Acuña, que esteve ao serviço da Argentina no Mundial2018 na Rússia, tem ordem para se apresentar mais tarde, assim como o central uruguaio Coates, ainda a representar a seleção.

O clube viu saírem Rui Patrício, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Ruben Ribeiro, Rafael Leão, Bas Dost, Podence e Battaglia, jogadores que rescindiram unilateralmente alegando justa causa, e Fábio Coentrão, cujo empréstimo do Real Madrid terminou. Rui Patrício já foi apresentado como reforço do Wolverhampton. As rescisões surgiram na sequência dos incidentes em 15 de maio, na Academia de Alcochete, quando um grupo de cerca de 40 adeptos invadirem o recinto e agrediram jogadores e equipa técnica, a poucos dias do final da Taça de Portugal.

O Sporting parte para a Suíça dia 09 de julho para realizar um estágio de preparação. Os ‘leões’ têm já agendados seis encontros de preparação: com o Nantes, no dia 12 de julho, com o Nice, dois dias depois, com o PSV, em 16, Sporting da Covilhã, em 25, Marselha, em 28, naquele que será o encontro do troféu Cinco Violinos, no Estádio José de Alvalade, e Brigthon & Hove Albion, em 03 de agosto.

Plantel provisório do Sporting para 2018/2019:

Guarda-Redes: Viviano (ex-Sampdoria), Salin e Luís Maximiano.

Defesas: Bruno Gaspar (ex-Fiorentina), Piccini, Ristovski, André Pinto, André Geraldes (ex-Belenenses), Coates, Mathieu, Marcelo (ex-Rio Ave), Domingos Duarte (ex-Desportivo das Chaves), Merih Demiral, Jonathan Silva (ex-Roma), Jefferson (ex-Sporting de Braga) e Lumor.

Médios: Petrovic, Misic, Wendel, João Palhinha, Bruno Cesár, Francisco Geraldes (ex-Rio Ave), Ryan Gauld (ex-Desportivo das Aves), Wallyson Mallmann (ex-Vitória de Setúbal) e Mattheus Oliveira (ex-Vitória de Guimarães) e Jatobá (ex-Dunav Ruse).

Avançados: Doumbia, Marcos Acuña, Fredy Montero, Gelson Dala (ex-Rio Ave), Matheus Pereira (ex-Desportivo das Chaves), Raphinha (ex-Vitória de Guimarães), Carlos Mané (ex-Estugarda) e Luc Castaignos (ex-Vitesse).

Treinador: José Peseiro.

Saíram: Rui Patrício, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Ruben Ribeiro, Rafael Leão, Bas Dost, Podence, Battaglia e Fábio Coentrão.

Continuar a ler