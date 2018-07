Sporting. Comissão de Gestão quer auditoria forense às contas do clube e da SAD

A Comissão de Gestão do Sporting Clube de Portugal, em reunião esta terça-feira, decidiu que vai realizar uma “auditoria forense às contas do SCP e do Sporting Clube de Portugal SAD”. Em resposta ao Observador, fonte do clube explica que a auditoria vai ser realizada por uma “consultora independente”.

A gestão dos mandatos de Bruno de Carvalho será assim escrutinada pelos consultores. O anúncio foi divulgado por comunicado no site oficial do clube. No mesmo documento, a comissão de gestão agradece à equipa de Futsal o “presente de aniversário”, o 112º, por se ter sagrado tricampeã nacional. O agradecimento estende-se à equipa de hóquei em patins de sub-17, campeã nacional da categoria.

Contactado pelo Observador, José Sousa Cintra afirmou que a decisão foi: “tomada hoje”. Encaminhando a questão para Artur Torres Pereira, este responsável leonino afirmou que “na altura própria” serão dadas mais informações sobre a auditoria, não avançando mais informações. “É um procedimento normal”, afirmou Torres Pereira, não respondendo se a mesma é motivada por indícios de fraude nas contas do clube.

