Trump diz que conversações com a Coreia do Norte “estão a correr bem”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que as conversações sobre desnuclearização com a Coreia do Norte estão “a correr bem” e criticou os democratas e os ‘media’ que questionaram o progresso das negociações.

“Muitas boas conversas com a Coreia do Norte — está a correr bem! Enquanto isso, não há lançamento de rockets nem testes nucleares durante oito meses”, escreveu Trump no Twitter.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2018

“Toda a Ásia está entusiasmada. Só o Partido da Oposição, que inclui as Notícias Falsas, se queixa. Se não fosse eu, estaríamos agora em guerra com a Coreia do Norte”, acrescentou.

Trump reuniu-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, a 12 de junho em Singapura. Desde então, não foi anunciado um calendário nem as modalidades do desmantelamento do arsenal nuclear norte-coreano.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, vai a Pyongyang entre 5 e 7 de julho para consultas. Nos últimos dias, vários meios norte-americanos noticiaram que os serviços de informações dos Estados Unidos tinham informações segundo as quais a Coreia do Norte está a tentar esconder parte do seu arsenal nuclear. A Casa Branca recusou na segunda-feira confirmar ou desmentir essas informações.

