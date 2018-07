Um telefonema “respeitoso” entre Trump e Obrador

O novo Presidente mexicano, Andrés López Obrador, eleito no passado domingo com mais de 53% dos votos, já conversou por telefone com o Presidente norte-americano, Donald Trump. Em cima da mesa esteve a possibilidade de discutir um acordo direto entre México e Estados Unidos, em substituição do NAFTA. O tom “respeitoso” contrastou com as declarações quentes de parte a parte relativamente à relação entre os dois países.

A informação foi confirmada pelo próprio Obrador no Twitter. “Recebi uma chamada de Donald Trump e conversámos durante meia hora. Propus-lhe explorar um acordo integral; de projetos de desenvolvimento que gerem empregos no México e, com isso, reduzir a emigração e melhorar a segurança”, resumiu. “Houve um tratamento respeitoso e os nossos representantes dialogarão.”

Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 2, 2018

Do lado de Washington, o próprio Presidente confirmou o conteúdo e o tom da conversa. “Tivemos uma grande conversa, com meia hora de duração. Falámos sobre segurança nas fronteiras, comércio, NAFTA e um acordo separado, apenas entre o México e os Estados Unidos”, confirmou Trump aos jornalistas.

A “boa relação” contrasta com declarações feitas anteriormente pelos dois líderes relativamente ao país vizinho. Durante a campanha eleitoral, Obrador avisou que o México não será a “piñata de nenhum Governo estrangeiro” e prometeu “pôr Trump no seu lugar” e fazer o homólogo americano “ver a razão”.

Já Donald Trump, apesar de ter felicitado calorosamente Obrador pela vitória eleitoral, não tem tido palavras simpáticas relativamente ao México — ainda durante a campanha eleitoral, acusou o país de enviar para a América “droga”, “crime” e “violadores”. O Presidente defende a construção de um muro na fronteira entre os dois países, exigindo que o México pague essa estrutura.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018

Agora, ambos os líderes assumem outro tom. “Não vamos lutar”, garantiu Obrador na sua primeira entrevista desde a eleição, à Televisa. “Vamos estender a nossa mão sincera para alcançar uma relação de amizade e de cooperação com os Estados Unidos.” Trump, por seu turno, declarou na sequência do telefonema com o Presidente mexicano ter fé na relação com Obrador: “Penso que a relação será muito boa. Vamos ver o que acontece, mas penso mesmo que será muito boa”, afirmou.

Contudo, no mesmo dia, a conselheira do Presidente Kellyanne Conway fez questão de sublinhar, em entrevista à Fox News, que a política da Administração americana relativa ao México não se alterou. “Obviamente parilhamentos uma fronteira com eles”, disse. “Este Presidente deixou muito claro que quer construir o muro e que o México o pague.”

