Câmara de Lisboa alerta para ruas cortadas e condicionadas no Parque das Nações

O trânsito vai estar muito condicionado na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, a partir de quinta-feira e durante uma semana, havendo ruas com circulação condicionada e outras mesmo de circulação interrompida, alertou esta quarta-feira a Câmara Municipal.

As restrições devem-se ao fim das comemorações dos 60 anos do príncipe Aga Khan como líder espiritual da comunidade ismaelita, que trazem a Lisboa, ao Parque das Nações, quase 50 mil pessoas.

As comemorações decorrem no pavilhão Altice Arena, na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e antiga Praça Sony e a partir das 08:00 de quinta-feira, e até quinta-feira da próxima semana algumas artérias “estão sujeitas a fortes impactos”, diz a autarquia em comunicado.

A Câmara de Lisboa especifica que é interrompida a circulação na Alameda dos Oceanos, junto à FIL, entre o Pavilhão de Portugal e a Rotunda dos Vice-Reis (sentido sul-norte), e em parte da Rua do Bojador.

Com circulação condicionada estará parte da Rua do Bojador, parte da Avenida Boa Esperança e a saída nascente do parque de estacionamento do Centro Comercial Vasco da Gama. As comemorações do Jubileu de Diamante de Aga Khan incluem mostras de arte, cinema, conferências e concertos.

A Junta de Freguesia já tinha anunciado que são esperadas cerca de 45 mil pessoas no Parque das Nações, a zona escolhida para centralizar as comemorações na cidade.

Contactada pela agência Lusa, a PSP confirmou na terça-feira que estará responsável pela segurança do evento e que são esperados constrangimentos na circulação na zona do Parque das Nações.

Fonte da Junta de Freguesia do Parque das Nações considerou hoje que há uma “ocupação exagerada” do espaço público para a realização do evento.

