Casal encontrado inconsciente em Amesbury foi exposto a agente neurotóxico Novichok

O casal encontrado inconsciente no sábado numa casa em Amesbury, Wiltshire (Inglaterra), foi envenenado com o agente neurotóxico Novichok, confirmou o comissário assistente da Polícia Metropolitana Neil Basu. Esta substância foi a mesma usada contra o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia, em março.

Amesbury, aliás, fica a 12.8km de distância do local onde Skripal e Yulia foram encontrados envenenados com a mesma substância, o Novichok, num caso que abriu uma guerra diplomática entre Londres e Moscovo.

As vítimas encontradas no sábado, um homem de 45 anos e uma mulher de 44, estão ambas hospitalizadas em estado crítico.

Inicialmente as autoridades acreditavam que o estado do casal se devia ao consumo de drogas. “O casal está a receber tratamento por exposição a substância desconhecida no hospital do distrito de Salisbury”, afirmaram as autoridades. As investigações passam agora a ser conduzidas pela brigada de contraterrorismo.

Recorde-se que o caso Governo britânico acusou o governo russo de estar envolvido no envenenamento do Sergei Skripal, gesto que despoletou uma guerra diplomática entre ambos os países, resultando na expulsão de mais de uma centena de diplomatas de vários países.

“É agora claro que o Sr. Skripal e a sua filha foram envenenados com um agente nervoso de um tipo desenvolvido pela Rússia. Este é parte um grupo de agentes nervosos conhecidos como Novichok”, afirmou Theresa May, em março.

