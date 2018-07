Comissões de Finanças e Modernização Administrativa aprovaram integração de 282 precários

As comissões bipartidas do Ministério das Finanças e da Modernização Administrativa aprovaram a integração de 282 trabalhadores precários, segundo a informação dada pelas presidentes das comissões no Parlamento.

Em audição hoje na Comissão de Orçamento e Finanças, a propósito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), a presidente da Comissão de Modernização Administrativa, Isabel Ramos, indicou que 183 pedidos de integração no Estado foram aprovados e 108 não aprovados.

Já a presidente da Comissão Bipartida das Finanças afirmou que 99 tiveram parecer positivo e a 382 foi dado parecer negativo. Contudo, acrescentou, dos recusados, 237 são funcionários de limpeza, cuja falta de vínculo laboral “será resolvida de outra forma” mas não no âmbito do processo PREVPAP.

Ambas as responsáveis disseram que os processos estavam prestes a ser concluídos. Estas audições foram pedidas, em requerimento, pelo Bloco de Esquerda.

