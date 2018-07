Costa Rica não renova com selecionador Oscar Ramirez

Oscar Ramirez, que foi o selecionador da Costa Rica no Mundial2018, não vai ser reconduzido no posto, anunciou a federação de futebol daquele país centro-americano.

No torneio, a Costa Rica não passou da fase de grupos, o que foi pior do que tinha feito no Mundial há quatro anos, no Brasil, quando atingiu os quartos de final. “O técnico Oscar Ramirez não vai ser reconduzido no seu posto, o seu contrato expirou”, disse o presidente da federação, Rodolfo Villalobos, em conferência de imprensa.

Villalobos não quis no entanto deixar de “agradecer a Oscar pelo seu empenho, profissionalismo, disciplina e ensinamentos”. Oscar Ramirez, 53 anos, estava no posto desde agosto de 2015, sucedendo a Paulo Wanchope. Em 2014, ainda com Jorge Luis Pinto, a Costa Rica foi a grande revelação, só sendo travada pela Holanda nos ‘quartos’.

