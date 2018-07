Fotogaleria. As fotografias da operação de resgate das 12 crianças tailandesas

As 12 crianças e um adulto foram encontrados com vida e estão fisicamente bem, mas arriscam ter de ficar meses debaixo de terra. Estiveram desaparecidos durante nove dias e mobilizaram um país inteiro.

Para já, o mais provável é que o adulto e as crianças, com idades entre os 11 e os 16 anos, tenham de esperar ainda alguns meses até poderem sair. As equipas de resgate continuam a retirar água das grutas, mas a chuva tem-se intensificado nos últimos dias, o que faz com que a quantidade de água a sair seja praticamente igual à que entra.

Veja a fotogaleria de operação da complexa operação de resgate.

