França: noite de violência após jovem ter sido morto por polícia

Vários carros e edifícios, nomeadamente o de um centro comercial, foram incendiados numa noite de desacatos e violência entre jovens e a polícia francesa, em Nantes (França). Em causa está a morte de um jovem, baleado por um polícia numa operação policial.

De acordo com os jornais franceses Le Monde, que cita uma fonte do Ministério do Interior, e Le Figaro, o incidente ocorreu esta terça-feira pelas 20h30 (hora local). O jovem de 22 anos, identificado pelo Le Monde como Aboubakar F., conduzia um carro que foi mandado parar pela polícia, mas não tinha nem documentos nem usava cinto de segurança. Só nessa altura é que os agentes se aperceberam que veículo em causa estava a ser vigiado pela Polícia Judiciária devido a tráfico de droga.

Quando tentou fugir do local, o condutor, que tinha um mandado de captura emitido em junho de 2017, feriu um dos agentes e um outro polícia disparou, atingindo-o na artéria carótida. O jovem ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Com a notícia da morte, uma centena de jovens saíram à rua e incendiaram vários carros e oito edifícios, entre os quais um centro médico localizado num centro comercial. Ainda houve quem tentassem acalmá-los, nomeadamente mães, associações locais e pessoas que trabalham com estes jovens, mas sem sucesso. Para o local, foram mobilizados cerca de 200 elementos das forças policiais para controlar a situação.

A relação entre a polícia francesa e os jovens de bairros mais desfavorecidos é tensa há vários anos. Durante a noite, a presidente de Câmara de Nantes lamentou a morte do do jovem de 22 anos e apelou à calma. “A polícia e a justiça, na sua independência, deverão esclarecer aquilo que se passou esta noite”, afirmou Johanna Rolland.

Através do Twitter, o ministro do Interior francês também pediu calma, referindo que “condenava” a “violência e as inaceitáveis degradações” que ocorreram na noite passada “em vários bairros” de Nantes. “Cabe à Justiça, e exclusivamente à Justiça, esclarecer as circunstâncias que levam à morte de um automobilista após um controlo policial”, lê-se no tweet de Gérard Collomb.

Je condamne avec la plus grande fermeté les violences et les inacceptables dégradations commises la nuit dernière dans plusieurs quartiers de #Nantes, et m'associe aux appels au calme formulés ce matin par les élus et responsables locaux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) July 4, 2018

As autoridades já abriram um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do jovem de 22 anos.

