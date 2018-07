Gémeos de Pablo Iglesias e Irene Montero nasceram prematuros

A porta-voz parlamentar do Podemos e mulher de Pablo Iglesias, Irene Montero, deu à luz na terça-feira. Os bebés nasceram prematuros, com apenas seis meses de gestação. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, o parto decorreu num hospital público em Madrid.

Os gémeos, que nasceram cerca das nove da manhã, encontram-se sob observação e, segundo fontes do partido, a mãe encontra-se bem. Entretanto, Pablo Iglesias fez uma publicação na sua página de Facebook onde agradeceu aos profissionais pela ajuda dada aos filhos Leo e Manuel, que considera estarem “nas melhores mãos”.

Os recém-nascidos não estão, no entanto, livres de perigo. As crianças nascidas antes das 28 semanas configuram a categoria de “extremamente prematuros”, pelo que a primeira semana será fundamental para que tudo corra bem com o gémeos do casal. De acordo com um estudo realizado em Espanha, as crianças com 26 semanas de gestação têm 71,% de possibilidade de sobrevivência.

“Orgulha-nos a qualidade e dignidade dos profissionais que se encarregam do mais importante serviço público: cuidar”, pode ler-se ainda na publicação.

O anúncio da gravidez foi feito há cerca de três meses por Irene Montero também com uma mensagem no Facebook. “Nos próximos meses, Pablo e eu vamos ter um caminho que vai agitar as nossas emoções, transformar o meu corpo e preencher a nossa vida com beleza e algumas noites sem dormir”, escreveu Montero numa altura em que estava grávida de 13 semanas. O nascimento estava previsto para setembro ou outubro.

