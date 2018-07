João Lourenço garante que visita de António Costa a Angola acontecerá este ano

O Presidente angolano, João Lourenço garantiu esta quarta-feira em Estrasburgo que a visita oficial do primeiro-ministro português, António Costa, a Angola acontecerá ainda este ano, e não está dependente do processo Manuel Vicente.

Em declarações aos jornalistas, após ter discursado no Parlamento Europeu (PE) em Estrasburgo, o Presidente de Angola assegurou que as relações com Portugal “estão boas” e que visitará o país “logo que estiverem criadas as condições”. ”

Sabe que as visitas a este nível, a nível de chefes de Estado, têm de ser preparadas com uma certa antecedência. Nós acordámos com as autoridades portuguesas que, antes da minha deslocação a Portugal, devo receber o primeiro-ministro português em Angola. Este processo está em curso, posso garantir que, de acordo com a agenda do próprio primeiro-ministro, António Costa, ainda este ano a visita vai acontecer”, avançou.

Questionado sobre se a visita oficial de António Costa a Angola estaria condicionada pelo processo do ex-vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente, o chefe de Estado angolano afiançou que não. “Absolutamente não. Só depende do acerto de calendários. Não tem nada a ver com o processo Manuel Vicente”, reforçou.

João Lourenço tornou-se esta quarta-feira o primeiro chefe de Estado angolano a discursar no Parlamento Europeu. Entre o final de maio e início de junho, João Lourenço efetuou visitas oficiais a França e Bélgica, tendo sido já recebido em Bruxelas pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

Continuar a ler