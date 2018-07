Mais fofinho será difícil. Olhe lá para este 500

Da associação entre a Garage Italia Custom, de Lapo Elkann (irmão do chairman da Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann) e a Pininfarina, nasce mais um 500 para sonhar ou fazer suspirar. Chama-se Spiaggina by Garage Italia e é um showcar, que parte do 500C para assinalar os 60 anos que o mítico Jolly Spiaggina hoje celebra. Daí que, tal como no original, esta deliciosa criação diga ‘adeus’ lugares traseiros e ‘olá’ ao prazer de condução a céu aberto.

Com uma pintura a dois tons a fazer o contraste entre o azul celeste e o branco pérola, o Spiaggina de 2018 até tem direito a um banco personalizado, que evoca os carros dos anos 60. Para torná-lo ainda mais rétro, há uma série de detalhes cromados. E, como se tudo isto não bastasse, atrás a madeira remete para a teca dos iates mais luxuosos, enquanto a frente ganha outra graça com um pára-brisas rebaixado, tipo speedster. A boa notícia é que, apesar de se tratar de um showcar, esta criação vai mesmo poder ser materializada, se houver clientes que o queiram. Basta escolher um dos motores que animam o 500, que o atelier italiano trata do assunto.

Há, ainda, uma alternativa para os que não podem recorrer aos serviços de customização. Trata-se de uma nova versão especial do 500 (já se contam 30), cuja produção estará limitada a 1.958 unidades. Para os mais distraídos, convém lembrar que foi esse o ano de nascimento do Spiaggina. Os preços não foram divulgados.

