Marinha divulga novo vídeo dos jovens presos numa gruta na Tailândia: “Estou saudável”

A Marinha Real Tailandesa divulgou, esta quarta-feira, um novo vídeo dos 12 jovens presos num gruta em Chiang Rai, na Tailândia.

Nas imagens, os menores, que foram encontrados juntamente com o treinador de futebol na passada segunda-feira depois de estarem desaparecidos durante nove dias, surgem com mantas de sobrevivência para os manter aquecidos, sentados no chão da gruta ao lado de mergulhadores. Apresentam-se um a um, acrescentando que estão bem de saúde — “estou saudável” — e um deles chega mesmo a agradecer a todos os aguardam o resgate do grupo, lê-se na CNN. É ainda possível ver algumas das crianças a sorrir e até mesmo a rir.

Segundo a BBC, foram divulgados outros vídeos onde se pode ver um médico a tratar de arranhões que apresentavam algumas das crianças — um médico e um enfermeiro passaram a noite de terça-feira com o grupo — e ainda o nome da equipa de futebol e da unidade da marinha que os está a tentar resgatar.

Os jovens, com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos, perguntaram ainda quando voltarão a comer. É que, apesar de lhes ter sido dada uma refeição de porco grelhado com arroz e leite após terem sido encontrados, o grupo tem sido alimentado com pequenos pacotes com gel com alto valor proteico.

As autoridades estão também a tentar montar linhas telefónicas dentro da gruta, de modo a permitir que as crianças falem com as respetivas famílias. Uma tarefa complicada, explica a CNN. Um dos cabos ficou danificado quando os mergulhadores o tentavam transportar pelo trajeto sinuoso até à gruta e estão a tentar substitui-lo.

Chegar até ao local onde as crianças se encontram também não é fácil, mesmo para os mergulhadores que todos os dias percorrem o trajeto repleto de água. De ressalvar, contudo, a partir deste momento dois mergulhadores passam a ficar em permanência com os jovens.

Apesar de ter começado a época das chuvas, as autoridades têm conseguido retirar a água de forma a que o local onde o grupo se encontra não fique inundado. O governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, não quis avançar quando será possível retirar os 12 rapazes e o treinador, de 25 anos, da gruta. “Aquilo que posso dizer é toda a gente está a trabalhar muito. Estão todos a dar o seu melhor, não descansaram desde o primeiro dia”, afirmou o governador, citado pela CNN.

Na tarde desta terça-feira, vários soldados fizeram exercícios em que simulavam a saída do grupo da gruta, com diversas ambulâncias à espera para os transportar para o hospital.

Estão a ser consideradas várias hipóteses para o resgate do grupo e ensiná-los a mergulhar é uma das hipóteses que está em cima da mesa. Tanto que, esta quarta-feira, foram dadas aos jovens máscaras de oxigénio, que terão de usar para atravessar o trajeto até à superfície, para praticarem. Recorde-se que algumas das crianças nem sequer sabem nadar.

A ideia não é retirá-los todos de uma vez, mas aos poucos. “Aqueles que estão prontos saem primeiro. Estamos a ensaiar a situação numa base diária. Temos de ver que eles estão preparados. Assim, se houver algum risco, não levamos a cabo o plano”, acrescentou o governador de Chiang Rai.

Continuar a ler