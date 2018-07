Morreu o filho de Tina Turner. Tinha 59 anos. Segundo o The Hollywood Reporter e o E!, que citam o porta-voz do médico legista de Los Angeles, Craig Raymond Turner ter-se-á suicidado, mas o corpo ainda será submetido a uma autópsia. O filho mais velho da cantora norte-americana foi encontrado já sem vida, esta terça-feira, na sua casa em Los Angeles (Estados Unidos).

Tina Turner’s oldest son, Craig Turner, has died by suicide, @people confirms. He was 59.

NAMI is a national organization that is working towards a better life for you that is filled with hope. You are not alone. You matter. Speak to someone 24/7 by texting NAMI to 741741. pic.twitter.com/QrpcZ3DHQo

— NAMI Bucks County PA (@NAMIBUCKS) July 4, 2018