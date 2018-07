Morreu Ricardo Camacho, dos Sétima Legião

O médico e músico fundador dos Sétima Legião, Ricardo Camacho, morreu esta quarta-feira como 64 anos. O teclista da banda estava internado na Bélgica e sofria de cancro do pulmão, confirmou o músico Rodrigo Leão, que também fez parte da formação que ficou conhecida pelos sucessos Sete Mares ou Por quem não esqueci.

Além dos Sétima Legião, Ricardo Camacho, que nasceu na Madeira, esteve envolvido na produção de discos como “Foram Cardos, Foram Prosas”, de Manuela Moura Guedes, “Estou Além”, de António Variações” e “Remar Remar”, dos Xutos e Pontapés. O músico foi também um dos fundadores da editora Fundação Atlântica.

“Ele começou como produtor do grupo, era um grande amigo, aprendi muito com ele, no início dos anos 1980, vivemos intensamente todos os concertos. É um bocadinho da Sétima Legião que morre”, disse Rodrigo Leão à agência Lusa.

Segundo o agente da banda à TVI24, será emitido um comunicado ao final do dia.

(em atualização)

Continuar a ler