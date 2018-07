Os craques que dizem adeus às seleções depois deste Mundial

Andrés Iniesta, médio do Vissel Kobe que anunciou reformar-se da seleção espanhola depois do Campeonato do Mundo da FIFA que decorre na Rússia, publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. Já de regresso a casa após a eliminação da Espanha frente à Rússia, Iniesta escreveu uma carta onde reflete sobre o percurso profissional na La Roja: “Agora é o momento de dar um passo para o lado. Não foi uma decisão nada fácil, bem pelo contrário, passei muitos meses a pensar nela. A ilusão e a vontade de continuar são totais, mas sempre disse que terminaria fazendo o melhor para a seleção. O futuro é apaixonante, com um grupo de jogadores que são incríveis e que a partir de agora me terão como um adepto ferrenho que os apoia incondicionalmente. Não tenho qualquer dúvida de que o que viverão daqui para a frente será maravilhoso e que conquistarão grandes feitos. O grupo que há é impressionante”.

A mensagem do médio de 34 anos começa com Andrés Iniesta a explicar o que sentiu quando jogou pela primeira vez com a camisola da seleção espanhola: “Faz 14 anos que vesti pela primeira vez a camisola da nossa seleção, tinha eu 15 anos e nunca esquecerei esse momento. Era o sonho da minha vida poder defender as cores do meu país. É algo muito especial, não só um sonho mas também uma grande responsabilidade. Durante todos estes anos tentei ser consciente do que isso significa e de dar o máximo para que se sintam orgulhosos”.

Depois, o espanhol enaltece os prémios que a seleção espanhola conquistou enquanto esteve na equipa: “Acredito que tive a sorte de poder viver uma das melhores etapas do futebol espanhol, com uma geração de jogadores que foram e são excecionais em todos os sentidos. Conquistámos grandes êxitos, coisas que todos sonhávamos quando éramos pequenos, mas também vivemos grandes deceções e momentos muito difíceis. A todos, muito obrigado por terem feito de mim um melhor companheiro e melhor futebolista. Foi um orgulho poder compartilhar convosco todos estes anos”.

Andrés Iniesta aproveitou a carta de despedida para agradecer “a toda a Federação pelo apoio e tratamento”: “A todos os presidentes, diretores e empregados com que pude conviver durante todos estes anos. Tive a sorte de ter grandes treinadores durante toda esta etapa, com especial carinho para Luis Aragonés, que me fez estrear na minha Albacete e com quem conquistámos o primeiro Euro num torneio sonhado. A todos eles, obrigado por contarem comigo, pela vossa confiança e por mudarem o sentido do futebol espanhol: Luis, Vicente, Julen, Fernando e também a Juan Santiesteban, Iñaki Sáez, Ufarte e Ginés”. Depois ainda agradece à família: “Obrigado pelo vosso apoio incondicional e por estarem sempre ao meu lado. Perseguimos um sonho e alcançámo-lo”.

Quem mais vai retirar-se após o Mundial 2018?

Andrés Iniesta só oficializou a saída da seleção espanhola (esperada há alguns meses) quando a Espanha foi enviada para casa pela Rússia, num jogo que se arrastou até às grandes penalidades e que terminou com uma defesa acrobática do guarda-redes Akinfeev. Além dele, pelo menos mais quatro jogadores — Sadar Azmour do Irão, Javier Mascherano da Argentina, Keisuke Honda do Japão e Lucas Biglia também da Argentina — admitiram que o Mundial 2018 seria a última aparição em campo com a camisola da equipa nacional. Também Gérard Piqué chegou a dizer que o Campeonato do Mundo da FIFA na Rússia seria o último passo antes de se despedir da La Roja, mas não falou sobre o assunto nas entrevistas pós-Mundial.

Keisuke Honda, central da seleção japonesa, oficializou a saída da equipa nacional numa entrevista a seguir à partida entre a Bélgica e a equipa nipónica, que seguiu a ganhar durante grande parte do jogo, mas foi traída com dois golos de empate e mais um quando já estava perto de seguir para prolongamento: “Para mim, este é o último Mundial em que entro. Não há forma de pensar em mais quatro anos”. Honda, que tem 32 anos, encerra assim uma carreira de dez anos ao serviço da seleção de futebol do Japão e leva consigo um título de herói: marcou dois golos no Mundial em 2010 na África do Sul, que permitiram ao Japão chegar aos oitavos de final pela primeira vez num campeonato fora do país.

O jogo em que a Argentina foi eliminada pela França também foi a última vez que Javier Mascherano representou a equipa sul-americana: “Esta história acabou. Demos tudo o que tínhamos até ao fim. Foi um jogo de loucos em que não começámos bem mas recuperámos e demos a volta. Mas o último golo dele fez-nos muita mossa. Custou-nos muito levantar a moral depois disso. Daqui para a frente vou ser mais um adepto da equipa nacional da Argentina. Acabou. A ilusão morreu. É hora de dizer adeus e de deixar os jogadores mais jovens brilharem”. Em janeiro deste ano, Javier Mascherano também já tinha saído do Barcelona para um clube chinês, o que já tinha permitido aos adeptos prepararem-se para a reforma do argentino na seleção.

A seleção da Argentina também perdeu Lucas Biglia depois de ser eliminada do Campeonato do Mundo. Minutos depois de Mascherano ter oficializado a saída da equipa, o central de 32 anos admitiu que seguiria os passos do colega e sairia da seleção: “Eu vou retirar-me. Apercebi-me que já não há espaço para mim aqui”, disse na zona das entrevistas rápidas, a seguir ao França-Argentina. Lucas Biglia põe assim um ponto final a uma carreira de sete anos que começou num particular com Portugal e que se traduziu em 57 aparições em campo e num golo.

Na equipa do Irão, um jogador de 23 anos decidiu deixar a seleção liderada por Carlos Queiroz para ficar mais perto da mãe, que está doente. Sardar Azmoun utilizou o Instagram para explicar a saída precoce: “Foi uma grande honra para mim jogar na seleção nacional e estarei orgulhoso até ao final da minha vida. Infelizmente, com todo o interesse que tenho, e contrariando a vontade que tenho no coração, decidi dizer adeus à equipa nacional do meu país. Há algumas coisas na vida que vão ser prioritárias para mim. A minha mãe tinha ultrapassado uma doença séria e eu estava feliz. Mas infelizmente, por causa da maldade de algumas pessoas — e dos insultos que nem eu nem os meus colegas merecemos — a doença dela tornou-se severa. Isso pôs-me numa posição difícil em que tive de escolher entre uma coisa e outra e, por consequência, escolhi a minha mãe”.

As indecisões e incertezas

Há três jogadores cujo futuro nas seleções nacionais parece incerto: o de Gérard Piqué em Espanha, o de Cristiano Ronaldo em Portugal e o de Lionel Messi na Argentina. Na verdade, Gérard Piqué tem apenas 31 anos, mas o que disse numa entrevista em 2016 sugere que está de saída: “Eu já tentei de tudo, mas não aguento mais. A história de hoje das mangas é a palha que quebra as costas do camelo. Conseguiram fazer-me perder o entusiasmo de vir para cá e, embora depois da Rússia eu tenha apenas 31 anos, sairei”, disse o jogador do Barcelona, referindo-se a uma polémica em que se viu envolvido por ter vestido uma camisola com um corte nas mangas, por cima das cores da bandeira espanhola, frente a um jogo com a Albânia.

Mais tarde, Piqué ainda reiterou o que tinha dito em 2016: “Sim, deixarei a seleção após o Campeonato do Mundo. Já disse isso muitas vezes. Estou muito orgulhoso de jogar pela Espanha quando tenho oportunidade, mas por causa da motivação, ou porque gosto de me concentrar noutras coisas, há uma fase da vida em que é preciso terminá-la da melhor maneira”. A verdade é que Piqué não tocou no assunto desde que a Espanha foi eliminada pela Rússia.

O futuro de Cristiano Ronaldo também parece incerto. Antes de se saber que pode estar de saída do Real Madrid a caminho da Juventus, o capitão da seleção também abriu muitos pontos de interrogação sobre o futuro na equipa nacional: “Agora não é o momento de falar do futuro, treinador, jogadores, de um ciclo da Seleção. Mas tenho a certeza que a Seleção Nacional continuará a ser uma das melhores do mundo, com grandes jogadores, um grupo jovem, com ambição enorme. Estou confiante, estou contente porque sei que a Seleção vai estar sempre na máxima força”, disse ele depois de Portugal ser eliminado pelo Uruguai. E acrescentou: “Estou muito orgulhoso de representar esta Seleção como capitão. Desfrutei desta competição com todas as pessoas envolvidas neste fantástico trabalho. Batemo-nos bem, apesar de hoje ser um dia triste. Queria dar uma alegria aos portugueses por nos terem apoiado do início até ao fim, tanto aqui na Rússia como nas praças. Temos de pensar neste momento. A competição foi boa a nível coletivo. Estou orgulhoso do meu trabalho, dos meus colegas e da equipa técnica. O balanço que fica não é brilhante mas Portugal é uma excelente Seleção e vai continuar”.

Cristiano Ronaldo tem 33 anos, completados no início do ano: daqui a dois anos no Euro 2020 terá 35 e no próximo Campeonato do Mundo 37 primaveras. Pepe, agora com 35 anos, terá 37 por altura do próximo Europeu e 39 no Mundial do Qatar; José Fonte tem 34 anos e terá 36 no Euro 2020 e 38 no próximo Campeonato do Mundo; e Ricardo Quaresma também tem 34 anos e terá 36 anos no UEFA Euro 2020 e 38 anos no próximo Mundial no Qatar. Se olharmos apenas para a idade, isso significa que a seleção nacional pode estar prestes a assistir a uma onda de reformas, assim como a Argentina. De resto, e na mesma ordem de ideias, o Egito pode perder Essam El-Hadary por já ter 45 anos e o México pode perder Rafael Márquez, que já tem 39.

O futuro de Lionel Messi também deixa dúvidas. Apesar de só ter 31 anos, o argentino já anunciou que se ia reformar da seleção nacional em junho de 2016, embora tenha voltado atrás: “Para mim a seleção nacional acabou. Fiz tudo o que podia, dói não ser campeão”, disse ele depois de a Argentina ter perdido a final da Copa América do Centenário diante do Chile nas grandes penalidades. Mas a decisão não era irrevogável e Messi decidiu voltar a vestir a camisola azul e branca.

