Pedro Madeira Rodrigues vai apresentar candidatura e é a terceira lista nas eleições do Sporting

Pedro Madeira Rodrigues vai avançar quinta-feira com o anúncio da candidatura à presidência do Sporting, tornando-se assim o terceiro nome confirmado ao sufrágio de 8 de setembro depois de Frederico Varandas e Fernando Tavares Pereira.

De acordo com a imprensa desportiva, o candidato derrotado por Bruno de Carvalho nas eleições do ano passado, que reuniu apenas 9,49% dos votos, vai avançar quinta-feira às 12h30, numa unidade hoteleira de Lisboa, com as bases que sustentam novo avanço do empresário que chegou a ser atleta do futebol de formação verde e branco.

Ainda assim, esta terceira lista que será apresentada está longe de fechar as candidaturas à presidência dos leões. João Benedito, tal como o Observador já tinha referido, encontra-se apenas a estudar a melhor data para avançar, circulando também nomes como Miguel Albuquerque, Dias Ferreira, Tomás Froes, Paulo Lopo ou Dionísio Castro como outras possibilidades. A esses acrescem ainda Carlos Vieira, ex-vice de Bruno de Carvalho, e o antigo internacional português Luís Figo, apontados esta semana.

Desta forma, começam a confirmar-se as informações que apontavam para um ato eleitoral com mais listas do que as duas que foram apresentadas em 2017 (Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues) e as três de 2013 (Bruno de Carvalho, José Couceiro e Carlos Severino). E é provável que, pelo menos, igualem as cinco de 2011, naquele que foi o sufrágio mais concorrido de sempre (Godinho Lopes, Bruno de Carvalho, Dias Ferreira, Pedro Baltazar e Sérgio Abrantes Mendes).

Continuar a ler